かまいたち山内、後輩に“アイデンティティ”を侮辱され…髪を鷲掴みにする暴挙「これ気持ち悪い」

かまいたち（山内健司、濱家隆一）が体を張ってさまざまな企画に“ガチ”で挑む番組『かまいガチ』。

6月24日（水）放送の同番組では、山内が後輩芸人とバチバチのバトルを繰り広げる場面があった。

【映像】かまいたち山内、後輩の髪を鷲掴み「これ気持ち悪い」

今回は「真の刈り上げは俺やねん！山内VS町田 ガチ三番勝負」が開催された。

日頃から“刈り上げ”という髪型にプライドをもつ山内だが、最近「エバースの町田と同じ髪形ですね」と言われることにひどく腹が立っているという。

そこで今回はエバースの町田和樹と佐々木隆史を呼び出し、“刈り上げを使った真剣勝負”でどちらが本物の刈り上げなのかを決定することに。

◆アイデンティティを懸けた絶対に負けられない戦い

冒頭から、「僕のほうが圧倒的に刈り上げ面積が広いですし、（山内の）後ろ見たら全然なんですよ」と、山内の刈り上げ面積が狭すぎて話にならないと主張する町田。

山内も負けじと「刈り上げてない部分が気持ち悪い」「その長さが刈り上げ界隈ですっごい嫌われてる」と煽り返し、対決前からバチバチの展開に。

三番勝負をして負けたほうは“刈り上げ引退”というルールも発表された最初の対決は、「刈り上げ押し相撲」。

お互いの刈り上げの部分のみを合わせて押し合い、相手を台から落としたら勝ちというシンプルなルールで、刈り上げ以外の部分が相手に触れたらファールとなる。

大人2人が立ってギリギリ収まるスペースしかない台上で山内と町田が肉薄すると、町田は「狭いなぁ…」とポツリ。しかし、それは台のことではなく、山内の刈り上げ部分を間近で見ながら「甘いなぁ、刈り部分が。境目も甘いっすね」と容赦ないコメントを。

さらに山内の髪を触りながら、「俺だったらここ刈り上げるけどな」と罵った。

一方の山内は、お返しとばかりに至近距離で刈り上げを眺めながら「あんま近くで見る機会ないけど…これ気持ち悪い」と町田の髪の毛を鷲掴みにして持ち上げる。

これには濱家も思わず「そんな持ち方すんなよ！」とツッコむが、山内は「俺が引導渡したるわ！」と啖呵を切った。

そうして始まった刈り上げ相撲は、試合開始から互いに側頭部をこすりつけ合い膠着状態に。

すると急に町田がバランスを崩して山内の勝利！ しかし、山内がルールを無視して「完全に肘入れてた」という町田の猛抗議で、勝負は仕切り直しに。

この判定に山内は「なんでこいつに2回チャンスあげんねん。刈り上げって1回刈ったら終わりでしょ！」と刈り上げに例えて反発するも、濱家に「急あつらえの刈り上げキャラ（笑）」と呆れられてしまう。

2回目の対決も、山内が刈り上げではなく背中全体で押すという姑息な手段で勝利するも、濱家からは警告のイエローカードが出る事態に。

そして迎えた3回目では正々堂々戦った結果、体格の差で町田の圧勝。「全然話にならない、さっきはやっぱりズルしてた」とコメントする町田に、山内は「汗かいてるわ、気持ち悪い」と負け惜しみを吐くしかなかった。