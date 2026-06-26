ピーエイがしっかり、瞬間冷凍技術を活用した未利用魚・未活用魚の流通実証実験を開始 ピーエイがしっかり、瞬間冷凍技術を活用した未利用魚・未活用魚の流通実証実験を開始

ピーエイ<4766.T>がしっかり。この日、運営する地域拠点施設「Ｃｒａｆｔ Ｖｉｌｌａｇｅ ＮＩＳＨＩＫＯＹＡＭＡ」（東京都目黒区）において、瞬間冷凍技術を活用した未利用魚・未活用魚の新たな流通モデルの実証実験を開始したと発表したことが材料視されている。



今回の取り組みは、地方の水産資源の新たな価値創出や販路拡大を目的とした実証事業で、未利用・未活用魚の活用を通じて地域海産物の流通課題解決に挑戦するもの。また、未利用・未活用魚を活用した地域創生店舗「ＢＡＮＹＡ ｎｉｓｉｋｏｙａｍａ」をオープンした。なお、同件が２６年１２月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS