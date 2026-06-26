Nao Yoshiokaが、新曲「Changes」を本日6月26日にリリースした。

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本楽曲は、Devin Morrisonとの再タッグによって生まれた一曲。“ドリーム・ソウル”を掲げるDevinらしいメロウな質感と、軽やかに跳ねるパーカッシブなビートが印象的なミッドテンポナンバーとなっている。

また、“Change”という言葉は、Nao Yoshiokaのキャリアを象徴するキーワードでもある。“変わり続けること”と“変わらないこと”の間で揺れ動きながらも、自分らしさを見失わずに進んでいく姿や、環境や価値観が移り変わっていく中でも、自分の内側にある声だけは手放さないことを、柔らかなグルーヴの中に映し出した作品となっている。

・Nao Yoshiokaによるメッセージ

「Changes」は、過去3作品をともに作り上げてきたDevin Morrisonが手がけた楽曲です。初めて聴いた瞬間、変わり続ける自分の心と覚悟が今の自分にリンクして、「この曲を歌いたい」と強く感じました。“Change”という言葉は、私の音楽キャリアにおいてとても大切なキーワードです。ソウルミュージックへと導いてくれた「A Change Is Gonna Come」、デビューシングル「Make the Change」、そして今作「Changes」へ。この言葉とともに、人生はより良い方向へと変わり続けています。6thアルバムで、そんな希望に満ちた楽曲を届けられることを、心から嬉しく思います。変化を恐れている人、変化の中にいる人、変化を乗り越えた人、どのタイミングにいる人でも共感できる楽曲に仕上がっていると思います。Devinの軽やかで、それでいて深みのあるビートに身を委ねながら、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）