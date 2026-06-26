おととし、三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、一審で懲役１７年の実刑判決を受けたのち高等裁判所から控訴を棄却された男が期限までに上告しなかったことがわかりました。

これにより男の懲役１７年の実刑判決が確定しました。

【写真を見る】「非常に悔しい」三川町の90歳女性殺害事件 被告の男は上告せず、懲役17年の実刑判決確定 二審で控訴棄却（山形）

懲役１７年の実刑判決が確定したのは三川町横川新田の無職、石川一馬被告（２９）です。

判決によりますと石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の住宅に侵入し、当時９０歳の女性を殺害したとされています。

■裁判所の判断覆らない…「非常に悔しい」

一審で石川被告は殺人と住居侵入の罪について、「酒を飲んでいて記憶がない」などと話していましたが、懲役１７年の実刑判決を言い渡され、二審では控訴を棄却されていました。

裁判所によりますと期限のきのうまでに上告の申し立てはなかったということです。

これにより石川被告は懲役１７年の実刑判決が確定しました。

弁護士によりますと、石川被告は裁判所の判断が覆らないと判断したもので、「示談を申しいれているのに非常に悔しい」という趣旨の話をしていたということです。