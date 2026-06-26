開催国アメリカ、敗退決定のトルコに劇的敗戦も…首位で決勝Tに進出
開催国のアメリカ代表はここまで2連勝を収めており、すでに首位での決勝トーナメント進出を決めている。一方、2試合で62本のシュートを放ちながら、無得点での2連敗を喫しているトルコ代表はグループステージ敗退が決定している。
試合は3分にコーナーキックからファーサイドに待っていたオーストン・トラスティが、ワントラップから流し込んでアメリカ代表が先制に成功した。
しかし、後半開始早々の49分にはロングスローのこぼれ球に反応したセバスチャン・バーホルターが右足を振り抜いてアメリカ代表が試合を振り出しに戻した。
試合はこのまま終了かと思われた90＋8分にカーン・アイハンがこぼれ球を押し込んでトルコ代表が勝ち越し弾を挙げ、3−2で劇的逆転勝利を収めた。
この結果、初黒星を喫したアメリカ代表だが、首位通過となった。一方、トルコ代表は24年ぶりのW杯出場で1勝を収めて大会を終えている。なお、決勝トーナメントに進出したアメリカ代表はラウンド32でグループBを3位で終えたボスニア・ヘルツェゴビナ代表との対戦が決定している。
【スコア】
トルコ代表 3−2 アメリカ代表
【得点者】
0−1 3分 オーストン・トラスティ（アメリカ代表）
1−1 10分 アルダ・ギュレル（トルコ代表）
2−1 31分 オルクン・コクチュ（トルコ代表）
2−2 49分 セバスチャン・バーホルター（アメリカ代表）
3−2 90＋8分 カーン・アイハン（トルコ代表）
【動画】トルコ代表が今大会初白星も敗退…首位通過のアメリカ代表は初黒星
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CKからトラスティがネットに突き刺す‼️
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ギュレルがワールドカップ初ゴール㊗️
トルコが待望の今大会初ゴール🙌
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これぞトルコのアタック🔥
ワンタッチの崩しから🇹🇷ケクチュが逆転弾！
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まさに後半ラストプレー
🇹🇷アイハンが劇的決勝ゴール！
トルコが最後の最後に
ワールドカップ24年ぶりの勝利を掴み取る👏
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