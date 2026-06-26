「まじかよ」「見たくもなかった」躍動した日本代表ボランチはなぜ試合中に愕然としたのか【W杯】
［北中米W杯グループステージ第３節］日本 １−１ スウェーデン／６月25日／ダラス・スタジアム
現地６月25日に行われた北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴールを許し、１−１のドローに終わった。
他会場では、オランダがチュニジアに３−１で勝利したため、オランダの１位、日本の２位が確定。森保ジャパンはラウンド32でブラジルとの対戦が決定した。
試合後、ボランチで躍動した田中碧はまずこうコメントした。
「まぁ、勝ちたかったですし。やはりサッカーをやっている以上、勝ちたいなとは思いました。もちろん、複数得点で１位というのはありましたけど、とはいえ、まずは勝点１をとって、最低限、自分たちがグループステージ突破を自力で決めたというのは、ポジティブに捉えたほうがいいかなと思います」
森保一監督は前日会見で、他会場の経過は伝えないと話していた。だが、自然と入ってきてしまい、開始７分で２点を奪ったオランダの強さに愕然としたようだ。
「得点の掲示板で（オランダが）２−０となっていたので。『まじかよ』とは思っていましたし。まぁでも、（チュニジアが）１点取ったときに、２−１になったので、ワンチャンあるんじゃないかなとは思いつつ。でも、あれは見たくもなかったなと思いつつ、まぁでもしようがないので。そこはすっと切り替えて」
「それはゲーム心理に影響したか」と問いには、「いや、プロなので、それは全然ないですけど。でもまぁ、盛り上がりも含めて、あぁ入ったのか、みたいな感じだったので、でもそんな事は気にせずに、自分たちのことに集中しましたし、勝点３を取れればよかったなと思います」
白星は挙げられなかったものの、１勝２分けで無敗でのグループステージ突破は、自国開催の2002年大会以来。立派な功績だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地６月25日に行われた北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、日本代表はスウェーデン代表と対戦。56分に前田大然のゴールで先制したものの、62分にアンソニー・エランガにゴールを許し、１−１のドローに終わった。
他会場では、オランダがチュニジアに３−１で勝利したため、オランダの１位、日本の２位が確定。森保ジャパンはラウンド32でブラジルとの対戦が決定した。
「まぁ、勝ちたかったですし。やはりサッカーをやっている以上、勝ちたいなとは思いました。もちろん、複数得点で１位というのはありましたけど、とはいえ、まずは勝点１をとって、最低限、自分たちがグループステージ突破を自力で決めたというのは、ポジティブに捉えたほうがいいかなと思います」
森保一監督は前日会見で、他会場の経過は伝えないと話していた。だが、自然と入ってきてしまい、開始７分で２点を奪ったオランダの強さに愕然としたようだ。
「得点の掲示板で（オランダが）２−０となっていたので。『まじかよ』とは思っていましたし。まぁでも、（チュニジアが）１点取ったときに、２−１になったので、ワンチャンあるんじゃないかなとは思いつつ。でも、あれは見たくもなかったなと思いつつ、まぁでもしようがないので。そこはすっと切り替えて」
「それはゲーム心理に影響したか」と問いには、「いや、プロなので、それは全然ないですけど。でもまぁ、盛り上がりも含めて、あぁ入ったのか、みたいな感じだったので、でもそんな事は気にせずに、自分たちのことに集中しましたし、勝点３を取れればよかったなと思います」
白星は挙げられなかったものの、１勝２分けで無敗でのグループステージ突破は、自国開催の2002年大会以来。立派な功績だ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」