BTSジョングクが女性グループ曲でバキバキにダンス！長い手足と天才的な表現力に「可愛さ抜群なのにセクシーさもあって最強」

【動画】①BTSジョングク、キュートなポーズからのキレキレダンスを披露 ②不意に見せる笑顔で魅了「GG EZ」ダンスチャレンジ ③④ 後輩グループの曲をダンスするジョングク

BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が自身のSNSを更新。立て続けにダンス動画を公開し、ファンを喜ばせている。

■BTSジョングク、音ハメ抜群のキレキレダンス披露

動画では、ホテルの一室と思われる空間に、ビーニーを合わせたブラックコーデにデニムジャケットを羽織ったJUNG KOOKが登場。今回踊るのは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）がコラボレーションした話題の楽曲「ICONIC BY MISTAKE」だ。

まずは、ウサギのように両手を頭の上に添え、片足を「ぴょん」と上げるポーズをキュートに決める姿からスタート。スピーディーな楽曲に合わせ、細かな胸のヒットや、腰を揺らしながら自身を力強く指差すような仕草など、長い手足を生かしたダイナミックな動きと、細かなニュアンスまで表現するダンスで魅了した。

音を正確に捉えたキレのある動きで、見る人まで爽快な気分にさせるダンス動画となっている。

SNSでは「ダンスの消化力がエグい」「表現力が天才すぎる」「音ハメ完璧で気持ちいい」「バキバキに踊ってるのにちゃんとかわいらしさも表現できているのさすが」「可愛い！！！」「表情管理が完全無敵」「最初のポーズがヨジャよりヨジャ」「可愛さ抜群なのにセクシーさもあって最強」と絶賛のコメントが寄せられている。

■BTSジョングク、日本人アーティスト楽曲でのダンスに、本人からも感激の声

また、この動画に先駆けて、JUNG KOOKは日本人アーティスト・M.Sasukeの「GG EZ」を踊る動画も公開。歌詞を口ずさみながらカメラを見つめ、終始余裕を感じさせるパフォーマンスで魅了した。こちらも「踊って欲しかったGG EZ来た！！」「唇に手を当てるジョングクさん表情やばい」「不意にニコッてするのかっこよすぎ」と大きな反響を呼んでいる。

なお、M.Sasukeは自身のInstagramストーリーズでJUNG KOOKの投稿をリポストし、王冠の絵文字と感涙の絵文字を添えて、喜びと感激を伝えた。