山崎育三郎がTikTokで、中島健人の「最初はキュン！」ダンスを2パターン披露している。

【動画】山崎育三郎「最初はキュン！」エフェクト顔ダンス／素顔ダンス

■キュートな振り付けとエフェクト顔の組み合わせが衝撃！？のダンス

登場したのは山崎に、髪の毛薄めで目や鼻や口のパーツが大きく、中心に寄ったエフェクトがかかった姿。白シャツにグレーパンツルックで、両手をクルクルまわし指ハート、小指立て、ピースをしてほっぺハートと続く。さらにカメラを撃ち抜くように両手で指したあと、両手でハートポーズをキメている。最後は腰を屈めてほっぺハートで締め括った。

コメント欄には「誰なのｗｗ」「だんだんかわいく見えてくるw」「原型なくておもろい」「エフェクトなしの美しいお顔も見たい」などツッコミの声が続々と到着。

するとリクエストに応えて（！？）「ケンティやったよ」というひと言を添えて、エフェクトなしの素顔バージョンのダンスも公開。柄シャツ×柄パンツという上級者コーデで、キリリとした表情でダンス。最後、頭の上でハートを作って締め括るまで、終始ミュージカルで鍛えた完璧な美しさを披露している。

コメント欄には「いっくんとケンティー近い匂いがする」「王子様すぎる」「これはキュンです」などといった声が続々と届いている。

■山崎育三郎「最初はキュン！」エフェクト顔バージョン

ダンスは完璧、なのに山崎とはわからないエフェクト顔が話題。

■山崎育三郎「最初はキュン！」素顔バージョン

「ケンティーやったよ」とひと言を添えて公開。