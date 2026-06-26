ミセス『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』MUFGスタジアム（国立競技場）ファイナル公演の生配信が決定

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Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』より、7月5日に開催されるファンクラブ会員限定のツアーファイナルの模様のオンライン配信＆カラオケビューイングが決定した。

■7月12日には24時間限定でのアーカイブ配信も実施

スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）と大阪・ヤンマースタジアム長居を舞台に開催中のMrs. GREEN APPLE。

本ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4公演、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2公演の、全6公演を開催。MUFGスタジアム（国立競技場）での4公演開催は、嵐に続き史上2組目、バンドとしては史上初の快挙となる。

なお、ヤンマースタジアム長居での2公演と、7月に開催されるMUFGスタジアム（国立競技場）の2公演は、ファンクラブ会員限定公演として実施される。

オンライン配信およびカラオケビューイングは、以下の各サービスにて実施。

◇オンライン配信

PIA LIVE STREAM

U-NEXT

ABEMA

Hulu

FOD

テレ朝動画

WOWOWオンデマンド

Rakuten TV

Lemino

ニコニコ生放送

FANY Online Ticket

ローチケ LIVE STREAMING

Streaming+

Beyond LIVE

Weverse

◇カラオケビューイング

みるハコ by JOYSOUND

さらに、7月12日には24時間限定のアーカイブ配信も実施。視聴チケットは、6月26日12時より販売開始となっている。

■配信情報

Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』

07/05（日）18:30～ ※生配信

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/