ミセス『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』MUFGスタジアム（国立競技場）ファイナル公演の生配信が決定
Mrs. GREEN APPLEのスタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』より、7月5日に開催されるファンクラブ会員限定のツアーファイナルの模様のオンライン配信＆カラオケビューイングが決定した。
■7月12日には24時間限定でのアーカイブ配信も実施
スタジアムツアー『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』を、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）と大阪・ヤンマースタジアム長居を舞台に開催中のMrs. GREEN APPLE。
本ツアーは、MUFGスタジアム（国立競技場）で4月と7月に計4公演、大阪・ヤンマースタジアム長居で5月に2公演の、全6公演を開催。MUFGスタジアム（国立競技場）での4公演開催は、嵐に続き史上2組目、バンドとしては史上初の快挙となる。
なお、ヤンマースタジアム長居での2公演と、7月に開催されるMUFGスタジアム（国立競技場）の2公演は、ファンクラブ会員限定公演として実施される。
オンライン配信およびカラオケビューイングは、以下の各サービスにて実施。
◇オンライン配信
PIA LIVE STREAM
U-NEXT
ABEMA
Hulu
FOD
テレ朝動画
WOWOWオンデマンド
Rakuten TV
Lemino
ニコニコ生放送
FANY Online Ticket
ローチケ LIVE STREAMING
Streaming+
Beyond LIVE
Weverse
◇カラオケビューイング
みるハコ by JOYSOUND
さらに、7月12日には24時間限定のアーカイブ配信も実施。視聴チケットは、6月26日12時より販売開始となっている。
■配信情報
Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』
07/05（日）18:30～ ※生配信
■関連リンク
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://mrsgreenapple.com/