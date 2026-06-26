京本大我が“一目惚れ”したアイテムとは？田中樹のメンバーカラーを連想する“ブルー”にファン反応、涼やかな和装姿にも「美しい佇まい」「隠しきれない育ちの良さ」

【写真】和装で正座する京本大我／京本大我の過去の和装ショット

淡交社の公式Xで、京本大我（SixTONES）の和装姿が公開された。京本は淡交社の月刊誌『なごみ』で「京本大我亭主のもてなし」という連載を行っており、この写真は7月号のものだ。

■京本大我が涼やかな和装姿で茶碗を手に

公開された写真では、京本は白と黒を基調とした涼やかな和装姿で畳の上に正座。手にはブルーのガラス製の茶碗を持ち、穏やかな微笑みを浮かべている。

障子から差し込む柔らかな光が京本の透明感をより引き立て、落ち着いた和の空間と調和した上品な1枚に仕上がっている。背筋を伸ばした姿勢の良さも目を引く。

投稿では、「京本さんが一目惚れしたのが、ブルーのガラス製茶碗。撮影中しきりに『いいなぁ』と仰っていたのが印象的でした」と撮影時のエピソードも紹介されている。

この投稿にファンからは「美しい佇まい」「隠しきれない育ちの良さ」「絵になる」「彦星みたい」「ちんまりしてる」「爽やか」「涼しげな着物がお似合い」「やっぱり青が好きなのね」「きょもじゅり尊い」といった声が寄せられている。