14時の日経平均は3458円安の6万8908円、アドテストが941.3円押し下げ 14時の日経平均は3458円安の6万8908円、アドテストが941.3円押し下げ

26日14時現在の日経平均株価は前日比3458.07円（-4.78％）安の6万8908.27円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は772、値下がりは739、変わらずは44。



日経平均マイナス寄与度は941.3円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が786.83円、東エレク <8035>が389.19円、キオクシア <285A>が286.51円、ＴＤＫ <6762>が172.47円と続いている。



プラス寄与度トップは花王 <4452>で、日経平均を10.53円押し上げている。次いでテルモ <4543>が9.79円、ＫＤＤＩ <9433>が9.45円、オリンパス <7733>が6.10円、ニトリＨＤ <9843>が5.57円と続く。



業種別では33業種中14業種が値上がり。1位は建設で、以下、食料、石油・石炭、陸運と続く。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信、電気機器が並んでいる。



※14時0分7秒時点



株探ニュース