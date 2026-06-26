梅沢富美男、SHOW-WA＆MATSURIに先輩風 ブレークに太鼓判 秋元康プロデュースで「売れなかったのは俺だけ」
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』の取材会が26日、東京・浜町の明治座で行われ、梅沢富美男、水森かおり、SHOW-WA（寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太）、MATSURI（渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹）が出席した。
【写真】おちゃめな衣装で登場した水森かおり＆梅沢富美男
梅沢は「今回は歌と踊りとお芝居。お芝居は勧進帳。本当に楽しめる演劇でございます」とアピールし、水森は「梅沢さんとは3回目。毎回、本当にたくさんのことを学ばさせていただいている。今回も『勧進帳』の義経をやらせていただく。今まで口にしたことがない言葉で難しくて。おけいこから梅沢さんに質問攻めしました。その成果を発揮できるように！」と力を込めた。SHOW-WAからは代表で寺田があいさつし「初めての舞台が梅沢さん、水森さんとご一緒する。そして明治座に立たせていただける。こんなぜいたくなことはないです。光栄に思っています。ご迷惑をお掛けしないように精いっぱい全力で盛り上げたいと思います」ときっぱり。MATSURIからは柳田が代表となり「歴史ある明治座の舞台で梅沢さん、水森さんとご一緒させていただく。本当に光栄ですが緊張もしています。日々、けいこの中で梅沢さんの舞台に対する熱い心だったり、水森さんの美しい歌声を聞きながらやらせていただいて心から感謝しております。台風が近づいていますけど新しい風となれるように頑張ります」と誓った。
気鋭の若手との共演について梅沢は「彼らと直接会ったことはなかったんですけど『ぽかぽか』に出ていたので知っていた。縁がありまして。（SHOW-WAとMATSURIは）秋元康くんがプロデュースしている。私、35年前に秋元康くんが作詞で『右手の指輪』という曲を書いてくれたんです。『売れるだろ』と大変な大騒ぎになりまして、宣伝に力を入れたけど、ほとんど売れなかった」と苦笑い。番組でAKB48のメンバーに話したところ、秋元康氏の耳にも入ったそうで「秋元康くんが『僕は梅沢富美男さんの曲を書いたことが汚点だ』と（笑）」と梅沢は笑わせ、「そういう意味で先輩」と“後輩たち”に秘話を明かした。また、SHOW-WAとMATSURIへ梅沢は「縁起がいいんですよ。僕と共演すると売れる」とニヤリ。過去に新人のころの山内惠介とも共演していたという。梅沢は「秋元康くんがやっているなら売れます。俺だけだから売れなかったの」と冗談交じりにエールを送っていた。
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』は笑って泣ける人情芝居、ヒット曲満載の歌謡ステージ、絢爛豪華な舞踊の3本立て。梅沢と水森が昭和歌謡の新星をゲストに迎え、極めつけのエンターテインメントを贈る。あす27日から7月26日まで同所で。
【写真】おちゃめな衣装で登場した水森かおり＆梅沢富美男
梅沢は「今回は歌と踊りとお芝居。お芝居は勧進帳。本当に楽しめる演劇でございます」とアピールし、水森は「梅沢さんとは3回目。毎回、本当にたくさんのことを学ばさせていただいている。今回も『勧進帳』の義経をやらせていただく。今まで口にしたことがない言葉で難しくて。おけいこから梅沢さんに質問攻めしました。その成果を発揮できるように！」と力を込めた。SHOW-WAからは代表で寺田があいさつし「初めての舞台が梅沢さん、水森さんとご一緒する。そして明治座に立たせていただける。こんなぜいたくなことはないです。光栄に思っています。ご迷惑をお掛けしないように精いっぱい全力で盛り上げたいと思います」ときっぱり。MATSURIからは柳田が代表となり「歴史ある明治座の舞台で梅沢さん、水森さんとご一緒させていただく。本当に光栄ですが緊張もしています。日々、けいこの中で梅沢さんの舞台に対する熱い心だったり、水森さんの美しい歌声を聞きながらやらせていただいて心から感謝しております。台風が近づいていますけど新しい風となれるように頑張ります」と誓った。
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』は笑って泣ける人情芝居、ヒット曲満載の歌謡ステージ、絢爛豪華な舞踊の3本立て。梅沢と水森が昭和歌謡の新星をゲストに迎え、極めつけのエンターテインメントを贈る。あす27日から7月26日まで同所で。