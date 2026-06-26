広島は２６日、７月２７日に ＨＡＲＤ ＯＦＦ ＥＣＯスタジアム新潟にて行われる「フレッシュオールスターゲーム ２０２６」に佐々木泰内野手（２３）、ドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝、育成ドラフト１位・小林結太捕手（２２）＝城西大＝が出場することを発表した。

佐々木は２年目の今季、開幕４番を務め、ここまで４８試合で打率・２０９、２本塁打、６打点の成績を残している。斉藤汰はルーキーながら開幕を１軍で迎えるも、１０試合で０勝１敗、防御率９・３１で５月３日に出場選手登録抹消。ファームでは１０試合で０勝１敗、防御率８・００としている。小林はファームで打率・１２５、０本塁打、２打点。それぞれのコメントは以下の通り。

佐々木「選んでいただいたので、全力でプレーして、たくさん打てるように頑張ります。応援よろしくお願いします」

斉藤汰「フレッシュオールスターに選んでいただき、大変光栄に思います。最優秀選手賞を獲れるように頑張ります」

小林「フレッシュオールスターに選んでいただきとても嬉しく思います。素晴らしい選手たちとプレーできることを楽しみながら、自分の持ち味を発揮できるように頑張ります」