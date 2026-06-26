お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が18日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。今は亡き自身の父について語った。

相方の華丸と、“呑べえ”の習性について持論を語った大吉。酒が飲める人や飲みたい人は、周囲のイメージに合わせてしまう傾向があるといい、「“本当はご飯がほしい”って言えんよ、プライドが」という華丸に、大吉は「世の中に何千万人おるやろ、こんなお父さん」と話した。

そして大吉は「地域は関係ないと思う」と指摘。華丸は夫婦のやりとりを想像しながら「当たり前のように2合。本当は10年前から1合って思ってても、恋女房から“アンタは2合よね、変わらず”って言われたら、“おう！”って飲んで早死にする」と情感たっぷりに話した。

これに「悲しい…」と苦笑いした大吉は、「うちの親父も朝ご飯をまったく食わんやった」と回想。「本当は食べたかったような気もするし、今思えば晩酌で、だいたい芋焼酎とか麦焼酎のお湯割り3杯くらいで寝よった。足らんくない？」と振り返った。

その上で「たった3杯で。でも九州の男やけん、“酒ぐらい飲まな”みたいなイメージに引っ張られとったんかな」と打ち明けると、華丸は「良くない文化やと思うけど、飲んだら褒められる、一目おかれるってっちょっとある」と解説した。

また大吉の「今は知らんよ。80年代、90年代まではあった」との意見に、華丸は「それで無理したっていう人もおるやろね」と想像。大吉はしみじみと「うちの親父は本当に飲みたくて飲んでたのかな…今となっては分からん」と語っていた。