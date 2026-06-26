女優でモデルの角心菜（すみ・ここな＝20）が6月21日放送のABCテレビ制作のテレビ朝日系バラエティー番組「ポツンと一軒家」（日曜午後7時54分）に出演。MCの所ジョージやパネリストの林修らとの初々しいやりとりやキュートな見た目がネットを中心に話題となっている。

角は津田健次郎と共にスタジオゲストとして出演。衛星写真から発見した日本各地の人里離れた場所にポツンと佇む一軒家の背景に迫る番組で、今回取材陣は福島県の山奥にある一軒家を訪れた。角はオープニングトークで「自然が大好きで家族やわんちゃんとキャンプとか行っていたので」と自然との思い出を回顧。所は「でも、それ管理されたキャンプでしょ？ 蛇口から水道出るとか」とツッコミ。すぐに林が「スイッチ押しちゃった」とフォローして笑わせた。

福島の一軒家について、角はVTR公開前に「何世帯も住んでいるんじゃないかな。お孫さんも畑仕事のお手伝いをしている、みたいな」と予想。実際は、美しい棚田と、そこで作られる地元で“日本一おいしい”と話題の「げんき米」作りに密着し、かつて両親が暮らしていた土地を元大工の息子が麓から通いながら守り続けているという感動的なエピソードが紹介された。

角は「げんき米食べたくなりました。めっちゃおいしそうでしたよね」と笑顔で振り返った。番組はTVerでも無料見逃し配信を行っており、SNSでは「角心菜さん好みすぎるんよね、めっちゃかわいい」「角心菜ちゃんめちゃくちゃかわいい。透明感がすごい」「角心菜ちゃんかわええな なんとなく芦田愛菜にも玉城ティナにもにてるけど、そのふたりとは違う魅カがある」とその愛くるしい見た目を褒める投稿が多く並んだ。

また、角は現在放送中のテレビ朝日系スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ第1弾「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」（毎週日曜午前9時半）で4人の「ギャバン」の1人、祝喜輝／ギャバン・ルミナス役も熱演中。それに合わせ「あれ？ギャバンが地球の番組に出てる」「ゲストの角心菜さん。見たことあるなぁと思っていたら、ギャバンインフィニティのキキだった」「衣装白系でヘアメークもキキっぽいから、番組からそのまま出演してるみたいでギャバい」といった投稿も多くみられた。

角は次世代若手女優として注目を集めており、7月24日には出演映画「仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバンインフィニティWヒーロー夏映画2026」も公開予定。8月には主要キャストを務める映画「ブルーを笑えるその日まで」の3年連続夏休み上映も決定している。

「ブルーを−」は、夏休み明けの9月に子ども・若者の自殺者数が増加する傾向があることを受け「新学期を迎える前の子どもたちに届けたい」という願いを込めて制作されたもの。23年12月の公開直後から話題となり全国へ広がった。学校に居場所を見つけられない少女・アン（渡邉心結）と、屋上で出会った角演じる謎の少女・アイナの2人が過ごすひと夏の友情と成長を描いた青春ファンタジーで、全国での反響を受け、東京アップリンク吉祥寺などで3年連続の夏休み上映を行う。