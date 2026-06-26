【「カルドセプト ビギンズ」公式オリジナルグッズ】 7月16日発売予定

ネオスは、7月16日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam用ボード＆カードゲーム「カルドセプト ビギンズ」の公式オリジナルグッズを同日より発売する。

オリジナルグッズは、本作の世界観やカードアートの魅力を日常でも楽しめる全31種類を予定。メモ帳、クリアフォルダ、キーホルダー、キーケース、Tシャツ、オックスフォードシャツ、コースター、トートバッグ、グラス、ぬいぐるみ、ミニポーチ、小皿セットなどがラインナップする。

グッズの企画・制作は香港と日本を拠点とするクリエイティブマーチャンダイズユニット「いいじゃん」が担当し、同社の公式オンラインショップにて販売される。また、グッズの販売開始に合わせ、全国のビックカメラ、ソフマップ、ふるいち、ヨドバシカメラの対象店舗において「公式グッズフェア」が期間限定で開催される。各店舗では購入特典も用意される。

□いいじゃん公式オリジナルグッズ特設サイト

オリジナルグッズラインアップ（一部抜粋）

「公式グッズフェア」購入特典

下記の対象店舗にて「カルドセプト ビギンズ」公式グッズを3,000円（税込）購入ごとに、「クリーチャーカードキーホルダー」がランダムで1つもらえる。なお、キーホルダーのデザイン（クリーチャーの属性）は販売店ごとに異なっている。詳細は順次公開される。

※画像はイメージです。仕様などは変更になる可能性があります。

「公式グッズフェア」実施店舗リスト

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カルドセプト、Culdceptは有限会社大宮ソフトの登録商標です。