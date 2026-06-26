Hearts2Hearts、TGC初出演 新潟・松山・東京の3開催に3ヵ月連続登場
【モデルプレス＝2026/06/26】7月18日に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（以下、TGC新潟）、8月16日に愛媛県武道館にて『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（以下、TGC松山）、そして9月19日に横浜アリーナにて『マイナビ TGC 2026 A／W』と、全国各地にて3ヵ月連続でTGCを開催。このたび、追加情報が解禁された。
【写真】8人組アイドル、ミニ丈で太ももからスラリ美脚
レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループHearts2Heartsが、『TGC新潟』、『TGC松山』、そして、『マイナビ TGC 2026 A／W』のTGC3開催に、3ヵ月連続出演することが決定した。
2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成。The 1st Mini Album『FOCUS』は、米メディアThe FADERによる『The 51 Best Songs of 2025』でK-POP最高順位となる11位にランクインし、英メディアNMEが選ぶ『THE NME 100：ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2026』にも選出されるなど、次世代を担う“最高の新人”として世界的な人気を証明。さらに、2026年2月にリリースされた楽曲『RUDE！』は、リリースから約3ヶ月でSpotify、MVの再生回数ともに1億回を突破し、各種音楽チャートでも1位を独占。6月22日には、The 2nd Mini Album『Lemon Tang』をリリースしたばかりのHearts2Heartsが、TGCに初出演する。（modelpress編集部）
TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんに素敵なパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたら嬉しいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！
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◆Hearts2Hearts、TGC初出演
レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループHearts2Heartsが、『TGC新潟』、『TGC松山』、そして、『マイナビ TGC 2026 A／W』のTGC3開催に、3ヵ月連続出演することが決定した。
2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成。The 1st Mini Album『FOCUS』は、米メディアThe FADERによる『The 51 Best Songs of 2025』でK-POP最高順位となる11位にランクインし、英メディアNMEが選ぶ『THE NME 100：ESSENTIAL EMERGING ARTISTS FOR 2026』にも選出されるなど、次世代を担う“最高の新人”として世界的な人気を証明。さらに、2026年2月にリリースされた楽曲『RUDE！』は、リリースから約3ヶ月でSpotify、MVの再生回数ともに1億回を突破し、各種音楽チャートでも1位を独占。6月22日には、The 2nd Mini Album『Lemon Tang』をリリースしたばかりのHearts2Heartsが、TGCに初出演する。（modelpress編集部）
◆Hearts2Heartsコメント
TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんに素敵なパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたら嬉しいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！
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