アメリカ―トルコ戦の観戦に訪れたハリウッドスターたち

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループD第3節で開催国アメリカ代表はトルコ代表に2-3で敗れたのの、勝ち点6でグループ首位での決勝トーナメント進出を決めた。

全米注目の一戦には、各界の超大物も観戦。日本でのテレビ中継にも映し出され、SNS上では「豪華すぎる」「イケオジすぎる」といった声が上がっている。

オーラが違った。開始3分にアメリカは先制ゴール。スタジアムが大歓声に包まれるなか、試合中の国際映像に映ったのは俳優のブラッド・ピットが両手を挙げて喜ぶ姿だった。隣には、1999年公開の映画『ファイト・クラブ』で共演した俳優のエドワード・ノートンも喜んでいた。

スタジアムには他にも大物ハリウッドスターが集結。レオナルド・ディカプリオや、『ターミネーター」などを手掛けたジェームス・キャメロン監督の姿も見られた。

SNS上のファンからは「ブラピ！アメリカは応援に来るセレブがすげぇな笑」「観戦しにきたブラピがイケオジすぎる」「ブラピにノートンだけじゃなくディカプリオもいたのね」「にしてもアメリカのスタンド豪華すぎる ブラピにレオ様おる」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）