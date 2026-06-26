ディズニー&ピクサー最新作『トイ・ストーリー５』の公開に合わせ、全国の上映劇場に「トイ・ストーリー」デザインの劇場オリジナルグッズが登場！

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載した『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレットも発売されます☆

東宝 ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー５』グッズ

発売日：2026年7月3日（金）

取扱店舗：全国の上映劇場（オープン時〜）、オンラインストア TOHO theater STORE（11:00〜）

※劇場により一部取り扱いのないグッズがあります

シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の2026年7月3日(金)公開に合わせ、全国の上映劇場にて劇場オリジナルグッズ、パンフレットが登場！

ストラップやバッグ、ステーショナリー、アクセサリーなど50種類以上の多彩なグッズがラインナップされます。

さらに、TOHO theater STORE限定グッズとしてアロハシャツも登場。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、『トイ・ストーリー5』に登場する“ハイテクおもちゃ”たちをあしらったアロハシャツはここでしか手に入らない限定アイテムです☆

また、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版声優陣のコメントを掲載した『トイ・ストーリー5』の劇場パンフレットも販売決定。

合わせて2010年、2019年公開時に劇場で販売していた『トイ・ストーリー3』『トイ・ストーリー4』のパンフレットも復刻版として登場します。

コンパクトミラー

価格：1,320円（税込）

「ピクサーボール」デザインのミラー。

鏡面にはキャラクターたちがプリントされ、裏面には「ボニー」のサインも！

ランチトート

価格：2,500円（税込）

思わず目を引く「ブルズアイ」のランチトート。

足部分はぬいぐるみ風のパーツになっており、歩くたびにゆらゆら揺れるのがポイントです。

ステンレスタンブラー

価格：3,500円（税込）

テイクアウトカップをそのまま入れられるステンレスタンブラー。

保温保冷タイプの優れモノです！

【マスコットビーズストラップ】ウッディ

価格：1,760円（税込）

カラフルなビーズと、ぶら下がったマスコットがとてもかわいいストラップ。

マントを付けた「ウッディ」がかっこいい☆

【マスコットビーズストラップ】バズ

価格：1,760円（税込）

「バズ・ライトイヤー」のマスコットビーズストラップもラインナップ。

キャラクターに合わせたカラーがかわいいデザインです。

【マスコットビーズストラップ】エイリアン

価格：2,200円（税込）

「エイリアン」は「見ざる聞かざる言わざる」のようなポーズをとった3人がつながったマスコット付き！

ポーチやバッグに付けると存在感抜群で、持ち歩くたびに気分が上がりそうです。

ミニタオルコレクション

価格：各770円（税込）

キャラクターを色鮮やかにプリントした、持ち歩きに便利なサイズのミニタオル。

全8種のランダムグッズとなっています☆

※画像は実際の商品とは異なって見える場合があります

※商品の数量には限りがあります

劇場パンフレット『トイ・ストーリー５』

価格：1,100円（税込）

『トイ・ストーリー５』の世界観を自宅でも楽しめる劇場パンフレット。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」をはじめとするキャラクターのヴォイスキャスト、日本語吹替版の声優陣のコメントが掲載されています。

©2026 Disney/Pixar.

劇場パンフレット『トイ・ストーリー３』（復刻版）

価格：990円（税込）

おもちゃたちの賑やかなアートが使用された劇場パンフレット。

2010年に販売されていた『トイ・ストーリー３』パンフレットの復刻版です。

※一部改訂あり

©2010 Disney/Pixar.

劇場パンフレット『トイ・ストーリー４』（復刻版）

価格：990円（税込）

沈む夕日と遊園地をじっと見つめる「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」が表紙の劇場パンフレット。

2019年に販売されていた『トイ・ストーリー４』パンフレットの復刻版です。

※一部改訂あり

©2019 Disney/Pixar.

TOHO theater STORE限定商品【アロハシャツ】

イエロー

価格：各11,000円（税込）

カラー：全2種（イエロー、レッド）

サイズ：M、L

最新作のキャラクターをふんだんにあしらった、心躍る総柄デザインのアロハシャツが登場。

今回登場のアロハシャツは、ファンに特別な体験を届けたいという想いを込めた「TOHO theater STORE限定」のスペシャルアイテムです。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などのおなじみのキャラクターから、今作注目の新しい仲間までが賑やかに描かれたデザインは、日常に映画のワクワク感をプラスしてくれます。

レッド

イエローとレッドの2色、2サイズ展開。

家族や友人とペアコーデしても素敵です☆

『トイ・ストーリー５』作品概要

公開日：2026年7月3日(金)

監督：アンドリュー・スタントン (「トイ・ストーリー」シリーズ)

共同監督：ケナ・ハリス

製作：リンジー・コリンズ

日本版声優：唐沢寿明 (ウッディ), 所ジョージ (バズ), 日下由美 (ジェシー),佐野勇斗 (スマーティー・パンツ),竜星涼 (フォーキー)

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―。

おもちゃの時代は…もう終わり？

子ども部屋に届けられた箱の中身はなんと、タブレット!?

劇場公開に合わせて登場する、『トイ・ストーリー』最新作のかわいいグッズ！

『トイ・ストーリー５』の劇場オリジナルグッズとパンフレットは、全国の上映劇場にて、2026年7月3日（金）より販売開始です。

©2026 Disney/Pixar.

© Disney/Pixar TOHO

Mr. Potato Head & Mrs. Potato Head are trademarks of Hasbro used with permission.

© Hasbro. All Rights Reserved.

© Just Play, LLC

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 映画館で買える雑貨やパンフレット！東宝 ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー５』限定グッズ appeared first on Dtimes.