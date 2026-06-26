様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」が登場！

ぬいぐるみのようなふわふわ感がかわいい「Nicky」「You never know」「John」「Leo」のバッグに付けて持ち歩けるミラーです☆

スケーター「mojojojo」ダイカットミラー

価格：各1,430円（税込）

種類：全4種（Nicky、You never know、John、Leo）

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨専門店など

スケーターから、「mojojojo」のキャラクターをぬいぐるみのようなふわふわ感で楽しめる「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」が登場！

「Nicky」「You never know」「John」「Leo」の4キャラクターがラインナップされています。

バッグやポーチに付けて持ち歩けるナスカン付きで、外出先で身だしなみを確認できるミラーとして使えるのもポイント。

プレゼントにもおすすめな、毎日持ち歩きたくなるグッズです☆

Nicky｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

真っ白なお顔と黒い耳に赤いハートの鼻が映える「Nicky」のダイカットミラー。

裏面がミラーになっています☆

You never know｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

キョトンとした表情がかわいい「You never know」

バッグなどにつけて、いつでも身だしなみが整えられます。

John｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

ずっと触っていたくなるブルーの毛並みと長いひげがキュートな「John」

いつもマスコット感覚で持ち歩ける、便利なミラーです☆

Leo｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo

ふわふわゴージャスな毛並みと眠そうな目がたまらない「Leo」

毎日一緒におでかけができるダイカットぬいぐるみミラーです！

バッグにつけて持ち歩ける、ふわふわのぬいぐるみのようなミラー。

スケーターの「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© mojojojo

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