ぬいぐるみのようなふわふわ感がかわいい！スケーター「mojojojo」ダイカットミラー
様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」が登場！
ぬいぐるみのようなふわふわ感がかわいい「Nicky」「You never know」「John」「Leo」のバッグに付けて持ち歩けるミラーです☆
スケーター「mojojojo」ダイカットミラー
価格：各1,430円（税込）
種類：全4種（Nicky、You never know、John、Leo）
販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨専門店など
スケーターから、「mojojojo」のキャラクターをぬいぐるみのようなふわふわ感で楽しめる「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」が登場！
「Nicky」「You never know」「John」「Leo」の4キャラクターがラインナップされています。
バッグやポーチに付けて持ち歩けるナスカン付きで、外出先で身だしなみを確認できるミラーとして使えるのもポイント。
プレゼントにもおすすめな、毎日持ち歩きたくなるグッズです☆
Nicky｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo
真っ白なお顔と黒い耳に赤いハートの鼻が映える「Nicky」のダイカットミラー。
裏面がミラーになっています☆
You never know｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo
キョトンとした表情がかわいい「You never know」
バッグなどにつけて、いつでも身だしなみが整えられます。
John｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo
ずっと触っていたくなるブルーの毛並みと長いひげがキュートな「John」
いつもマスコット感覚で持ち歩ける、便利なミラーです☆
Leo｜ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo
ふわふわゴージャスな毛並みと眠そうな目がたまらない「Leo」
毎日一緒におでかけができるダイカットぬいぐるみミラーです！
バッグにつけて持ち歩ける、ふわふわのぬいぐるみのようなミラー。
スケーターの「ダイカットぬいぐるみミラー mojojojo」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。
© mojojojo
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