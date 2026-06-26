全国男鹿駅伝は２７日、秋田・男鹿（おが）市で行われる。大会前日の２６日、区間登録が発表された。大学男子の部（８区間６４・８キロ）には、今年１月の第１０２回箱根駅伝で３年連続９度目の優勝を果たした青学大、同３位の順大、同５位の中大、同１４位の東洋大など１４校が出場する。

起伏が激しいコースで行われる男鹿駅伝は「仮想・箱根駅伝」「箱根駅伝の登竜門」と呼ばれ、各校とも下級生を中心に有望な選手が出場する。昨年の男鹿駅伝を制した青学大は出場メンバーの中から石川浩輝（２年）、佐藤愛斗（３年）が箱根駅伝優勝メンバーに名を連ねた。

青学大は今年も１区（８・７キロ）に期待のルーキー古川陽樹、最長区間の６区（１１・７キロ）に昨季の全日本大学駅伝１区の榲山一颯（すぎやま・いぶき、２年）ら、今季の箱根駅伝のメンバーを狙う選手を登録した。

順大は４区（９・２キロ）に、今年の箱根駅伝３区４位と好走した井上朋哉（２年）を起用。中大は１区に１万メートル２７分５３秒８５の自己ベスト記録を持つ浜口大和（２年）を登録。箱根駅伝の覇者、青学大に対抗できるメンバーを起用し、熱い優勝争いが期待される。

今年の箱根駅伝１４位で２１年ぶりにシード権（１０位以内）を逃した東洋大は、その箱根駅伝の登録メンバーの小野真和（２年）を６区、馬場大翔（４年）を７区（９・３キロ）に起用。男鹿から箱根路への復活を期す。

秋田県内でクマの出没が相次いでいることから、大会主催者は出没情報に対し、迅速かつ適切な連絡などを構築。参加者および関係者の安全を確保することを目的に「クマ出没等対応マニュアル」を作成した。

大会当日にクマによる人的被害が発生した場合や、コースから約１００メートル以内にクマが居座った場合は大会は中止される。また、出没した場合、その区間は中止し、安全確認後、次の区間からレースを一斉再開するなどの対応が決まり、出場チームや関係者に周知されている。

事前の対策としてはコース周辺の草刈りを行い、見通しを確保し、クマの潜伏場所を減らす取り組みなどを行った。レース中の対策としては、全中継所にクマ避けスプレー、音響機器を配備。広報車から常に音楽や放送を流し続け、各チームに１台がつく監督車からマイクスピーカーによる指示出しのほか、クマの接近防止を目的とした発声を行う。コース周辺に猟友会の協力を得て、待機・巡回し、緊急時の即応体制を整えている。