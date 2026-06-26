FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組最終戦の日本代表―スウェーデン戦でピッチリポーターを務めた、元東大サッカー部監督の林陵平氏（39）が26日、自身のXを更新。中継中の声が「出川哲朗に似ている」と話題になったことについて、ユーモアを交えて反応した。

林氏は、ファンから寄せられた「陵平さんの解説ボイスが出川みたいとヨッメ大爆笑してた」「出川哲朗の声がした」などの声を受け「出川さんではありません。笑」とコメント。「ピッチ脇は音が凄くて高い声を出さないといけませんでした」と理由を説明した。

さらに、「ピッチ解説もめちゃくちゃ楽しかった マンマミーア佑都！！」と充実感たっぷりに振り返り「次はブラジル楽しみだねー。ありがとうございました！！」と今後への期待をつづった。

この投稿には「イヤホンで中継聞いてたんですけど、冷静な出川さんかと思って聞いてました」「長友選手へのインタビューめっちゃ面白かった」「自覚あったんですね。声の高さだけじゃなく、アクセントも似てました」などのコメントが相次いだ。