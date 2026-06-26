Hearts2Hearts、3ヶ月連続『TGC』出演決定「幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！」
■『TGC』初出演
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が、7月18日に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（以下、TGC新潟）、8月16日に愛媛県武道館で『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（以下、TGC松山）、9月19日に横浜アリーナで『マイナビ TGC 2026 A／W』に出演することが26日、発表された。3ヶ月連続出演となる。
【写真】顎に手を乗せ…華やかな笑顔をみせるIAN
Hearts2Heartsは、レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループ。2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに、『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成した。
『TGC』初出演にあたって、Hearts2Heartsは「TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんにすてきなパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたらうれしいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。
8人組ガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）が、7月18日に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで『NAMICS presents TGC 新潟 2026』（以下、TGC新潟）、8月16日に愛媛県武道館で『SBI証券 presents TGC 松山 2026』（以下、TGC松山）、9月19日に横浜アリーナで『マイナビ TGC 2026 A／W』に出演することが26日、発表された。3ヶ月連続出演となる。
Hearts2Heartsは、レジェンドガールズグループとして音楽シーンに君臨し続けている少女時代らが所属するSM ENTERTAINMENTが、多人数ガールズグループとして少女時代以来約18年ぶりに送り出した、多彩な魅力と無限の潜在力を持つJIWOO、CARMEN、YUHA、STELLA、JUUN、A-NA、IAN、YE-ONで構成される8人組ガールズグループ。2025年2月にデビュー、共感できる歌詞とおしゃれなサウンドにハマる人が続出し、これまでに、『2025 MAMA AWARDS』をはじめ、各種授賞式にて2025年にデビューしたアーティストの中では最多となる新人賞合計9冠を達成した。
『TGC』初出演にあたって、Hearts2Heartsは「TGCのステージに立てることを本当に光栄に思いますし、とてもワクワクしています！3回のステージすべてで、Hearts2Heartsならではのエネルギーと魅力をお届けできるよう、一生懸命準備しています。たくさんの皆さんにすてきなパフォーマンスと特別な思い出をプレゼントできたらうれしいですし、会場で一緒に楽しみながら幸せな時間を過ごせることを楽しみにしています！」とコメントを寄せた。