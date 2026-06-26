FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグF組の最終第3戦が25日（日本時間26日）に行われ、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、勝ち点5の同組2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めた。菓子メーカー「カバヤ食品」（東京都港区）ではパブリックビューイング（PV）が開催され、約50人の社員が配布されたハリセンを叩いて応援。鳥飼萌さん（30）は「後半で先制点を決めたのがうれしかったですし、興奮しました」と喜んだ。

PVは代表取締役の穴井哲郎社長（66）が自ら企画。普段から業務スペースとして使用しているラウンジに設置した大型スクリーンで試合中継を映し、営業所や工場を含む8カ所でも同時開催した。参加は自由とし、PVに専念するも良し、業務の合間に応援するも良しという柔軟なスタイルを採用。後半には立ち見が出るほど多くの社員が集まるなど、大きな盛り上がりを見せた。

また、穴井氏はサンドウィッチやサラダなど約60食分を自費で提供。こうしたPVの開催は初めてで「みんな見たいでしょうから。大きい画面で見た方が楽しいですし、何より、社員のみなさんのモチベーションが一番大事」と目を細めた。

これまでの日本戦はオランダ戦が平日午前5時、チュニジア戦が日曜午後1時開始だったが、スウェーデン戦は通勤時間帯の午前8時キックオフ。企画に携わった広報部の山口愛一郎さんは「それなら、みんなで早く来て見ようという流れでした」と振り返る。社員の久米真琴さん（25）は「試合の時間が出社時間とかぶるなと懸念していたので、開催してくれてありがたかった」と笑顔で話した。

午前9時始業の各地の事業所についても、この日はテレビ中継を流したまま業務を行う異例の対応を取った。その背景には、日本代表への強い思いがある。約2年前に会社の体制が大きく変わり、本社が紀尾井町から虎ノ門へ移転したことも後押しとなり、今回のPV開催につながった。今後も就業時間と試合が重なれば、中継を流す方針だという。日本代表の合言葉「最高の景色を2026」に強く共感しているという山口さんは「昔はワールドカップに出場できるだけでも立派な時代だった」とし、「日本代表が約30年で優勝を目標に掲げることができるのは凄いこと。彼らの活躍を通して、私たちも最高の景色を見ることができると社員たちに感じてもらえたら」と話した。