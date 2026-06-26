タレント重盛さと美（37）が25日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。男性が「あざとい」と勘違いしている現象に言及した。

番組では「あざとい＝男性の勘違い？」という男女の視点の違いを検証。検証ドラマでは、女子大生が憧れの先輩と接触するため、先輩の仲良い友人に声をかけ、関係を築いた。その友人が勘違いをし、数日後に後輩に告白してしまったというケースを議論した。

重盛は「それで好きな人の最近を聞き出す」と女子が好きな男性を射止めるまでの行動を解説した。

Da−iCEの花村想太（35）は「コマにされてるやないか」と気づき「コマの気持ち考えたことあるんか！」と叫んで笑わせた。

鈴木愛理は「なんか聞こえてないことが増えちゃうんですね。こちら的には勘違いされていないように隅々まで言ってるはずなんです。でも見落とされてるならこちらにする術がないですよね」と語った。

重盛は「たしかに。女の子は、好きな人以外は人として見えてない」と行きすぎた持論を語りスタジオを笑わせた。

南海キャンディーズ山里亮太は「なんちゅうこと言うんだ！」とつっこみ、花村も「人としては見て」と笑った。