ワイクリフ・ジョンが、9年ぶりとなるニューアルバム『Clef Notes』をリリースした。

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本作は、年内に発表される全7枚のアルバムで7つのジャンルを横断する壮大なプロジェクト『Quantum Leap』の第1弾。イントロを含む全8曲が収録されている。

『Clef Notes』は、フージーズの共同創設者であるワイクリフのヒップホップ原点への回帰を象徴する作品となっている。アメリカ人俳優でプロデューサーのリナ・ウェイスによるオープニングイントロ「1990 - Memory Lane」では、リスナーを1990年へと引き戻す。その後の各トラックでは、彼の人生における過去・現在・未来の出来事を回想しながら、移民としての経験、ヒップホップ黎明期の中での成長、宗教的葛藤、これから起こるであろう出来事などへと思考を巡らせていく。

ゲストにはリル・ウェイン、アンドラ・デイ、G・ハーボ、ラプソディー、シオ・クローカーといったアーティストがフィーチャリングで参加している。

プロジェクト『Quantum Leap』は、今後1年間にわたって連続リリースされる7枚のアルバムで構成される。各アルバムは7曲を収録し、ジャズ、カントリー、レゲエ、R&B、ゴスペル、さらにはハイチのコンパやララジャズなど、ワイクリフが30年以上のキャリアを通じて手掛けてきたジャンルに焦点を当てる。

あわせて、収録曲「2010 Mr. October feat. G Herbo」のMVも公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）