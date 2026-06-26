SHOW-WA＆MATSURI、梅沢富美男と水森かおりと舞台で共演に驚き「緊張が走りました」
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』の取材会が26日、東京・浜町の明治座で行われ、梅沢富美男、水森かおり、SHOW-WA（寺田真二郎、山本佳志、向山毅、塩田将己、青山隼、井筒雄太）、MATSURI（渡辺真、橋爪健二、小野寺翼、松岡卓弥、鈴木渉、柳田優樹）が出席した。
【写真】大物との共演に緊張しつつ笑顔を見せたSHOW-WA寺田真二郎
梅沢は「今回は歌と踊りとお芝居。お芝居は勧進帳。本当に楽しめる演劇でございます」とアピールし、水森は「梅沢さんとは3回目。毎回、本当にたくさんのことを学ばさせていただいている。今回も『勧進帳』の義経をやらせていただく。今まで口にしたことがない言葉で難しくて。おけいこから梅沢さんに質問攻めしました。その成果を発揮できるように！」と力を込めた。
SHOW-WAからは代表で寺田があいさつし「初めての舞台が梅沢さん、水森さんとご一緒する。そして明治座に立たせていただける。こんなぜいたくなことはないです。光栄に思っています。ご迷惑をお掛けしないように精いっぱい全力で盛り上げたいと思います」ときっぱり。MATSURIからは柳田が代表となり「歴史ある明治座の舞台で梅沢さん、水森さんとご一緒させていただく。本当に光栄ですが緊張もしています。日々、けいこの中で梅沢さんの舞台に対する熱い心だったり、水森さんの美しい歌声を聞きながらやらせていただいて心から感謝しております。台風が近づいていますけど新しい風となれるように頑張ります」と誓った。
大先輩である梅沢＆水森。共演が決まった時の思いを問われると寺田は「初めてお話を伺った時はメンバー一同に緊張が走りました」と苦笑いで振り返りつつ「けいこも初めて。けいこの雰囲気がどうなのだろうですとか、毎日緊張していたんですけど温かく迎えてくださった。けいこの時も最初から『プロとはこういうことだ』と細かくたくさん教えていただいた」と感謝した。柳田は「初めて聞いた時は喜びとともに緊張が走りました」と同調し「梅沢さんの公演を拝見したことがあり、どんなことをするのかワクワクしておりました。水森さんもステージを何度も共演させていただいているので、親しみやすお姉さんで楽しみでした」と共演秘話を明かしていた。
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』は笑って泣ける人情芝居、ヒット曲満載の歌謡ステージ、絢爛豪華な舞踊の3本立て。梅沢と水森が昭和歌謡の新星をゲストに迎え、極めつけのエンターテインメントを贈る。あす27日から7月26日まで同所で。
【写真】大物との共演に緊張しつつ笑顔を見せたSHOW-WA寺田真二郎
梅沢は「今回は歌と踊りとお芝居。お芝居は勧進帳。本当に楽しめる演劇でございます」とアピールし、水森は「梅沢さんとは3回目。毎回、本当にたくさんのことを学ばさせていただいている。今回も『勧進帳』の義経をやらせていただく。今まで口にしたことがない言葉で難しくて。おけいこから梅沢さんに質問攻めしました。その成果を発揮できるように！」と力を込めた。
大先輩である梅沢＆水森。共演が決まった時の思いを問われると寺田は「初めてお話を伺った時はメンバー一同に緊張が走りました」と苦笑いで振り返りつつ「けいこも初めて。けいこの雰囲気がどうなのだろうですとか、毎日緊張していたんですけど温かく迎えてくださった。けいこの時も最初から『プロとはこういうことだ』と細かくたくさん教えていただいた」と感謝した。柳田は「初めて聞いた時は喜びとともに緊張が走りました」と同調し「梅沢さんの公演を拝見したことがあり、どんなことをするのかワクワクしておりました。水森さんもステージを何度も共演させていただいているので、親しみやすお姉さんで楽しみでした」と共演秘話を明かしていた。
明治座舞台『梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演 スペシャルゲスト SHOW-WA ＆ MATSURI』は笑って泣ける人情芝居、ヒット曲満載の歌謡ステージ、絢爛豪華な舞踊の3本立て。梅沢と水森が昭和歌謡の新星をゲストに迎え、極めつけのエンターテインメントを贈る。あす27日から7月26日まで同所で。