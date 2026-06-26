ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東北新幹線、上越新幹線 運転再開 一部列車に遅れ 地震のため 東北新幹線、上越新幹線 運転再開 一部列車に遅れ 地震のため 東北新幹線、上越新幹線 運転再開 一部列車に遅れ 地震のため 2026年6月26日 13時41分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 茨城県と千葉県で午後0時46分ごろに起きた地震の影響で、東北新幹線と上越新幹線は安全確認のため一部区間で運転を見合わせていましたが、運転を再開しました。一部列車に遅れが出ています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「少女は捨て駒」小5で初めてパパ活…非行が低年齢化 “居場所”を求め公園をさまよう少女たち【報道特集】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 配線, 法要, 葬儀, 商店街, 金属加工, 葬祭, 徳島, 寺田屋, 介護