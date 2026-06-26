Ｊ１清水は２６日、Ｊ１広島のＦＷ木下康介の完全移籍での獲得を発表した。木下はクラブを通じて「清水エスパルスに関わる全ての皆様へ。このたび、サンフレッチェ広島より移籍することになりました。チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。よろしくお願いいたします」とコメントした。

反町康治ＧＭは、「前線からの積極的なプレスやプレスバックなどの献身的な守備も魅力の一つです。また、国内外で培った豊富な経験を生かし、エスパルスの勝利に貢献してくれることを大いに期待しています」と評価。明治安田Ｊ１百年構想リーグではプレーオフ含む２０試合で２０得点。１試合平均１得点に終わった得点力不足解消のキーマンの加入に期待を寄せた。

木下は東京出身の１９０センチの長身ＦＷ。横浜ＦＣから１３年ＳＣフライブルクで海外挑戦。２０２１年に浦和でＪリーグに復帰し、水戸、京都、柏を経て、昨年６月から広島に所属しており、百年構想リーグでは１９試合に出場し、３得点を記録していた。

清水は、２０２６―２７年シーズンに向け、大補強を行っており、ＤＦでは、京産大の小野成夢。ＭＦでは、ＦＣ東京の小泉慶、湘南の藤井智也、ブラジル２部・セアラーＳＣのディエギーニョ、ＦＷでは広島のジャーメイン良の加入を発表。また京都のＤＦ須貝英大の獲得も決定的で、戦力強化を進めている。