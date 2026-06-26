フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）が２６日に放送。午後０時４６分頃、茨城県、千葉県で震度４の地震があり、東京・台場の同局でも揺れがあったことを伝えた。

この日は「ベスト・ファーザー賞」を受賞した登山家の野口健さん、落語家の桂宮治、タレント・原口あきまさがゲスト出演し、パパトークを披露。

原口のトークに入る直前、スタジオで同局の小室瑛莉子アナウンサーが「今、スタジオで揺れを感じております。少々お待ちください。 現在、お台場７階のスタジオで揺れを感じております。かなり強い揺れです」とアナウンス。出演者は静まり、「お〜」との声が上がった。

その後も小室アナは「みなさま、頭を守れるものを準備してください。お台場付近、地震を感じております。かなり強い揺れです」と注意を喚起。「みなさま、体、頭を守ってください。机など隠れるものがありましたら隠れてください。とにかく頭をまもってください。みなさま、命を守る行動をしてください」と呼びかけ、揺れがおさまった後にトークを再開した。

ネット上では「ぽかぽか見てたら…地震？大丈夫ですか？」「お台場揺れてる」「ぽかぽかのスタジオリアルに揺れてた」「ぽかぽかの小室アナの地震対応がかっこよかった」「ゲストの皆さんもかなり揺れていた」などの声が寄せられた。