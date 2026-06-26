お笑いコンビ「バイきんぐ」の西村瑞樹が趣味のキャンプを楽しむ“だけ”のローカル番組「西村キャンプ場」が、相方の小峠英二をゲストに迎え、「小峠と西村キャンプ場」として２８日午後４時５分からフジテレビ系で全国放送される。

今年で結成３０年を迎えた彼らのコンビ愛にも触れるべく、ロケに密着した。（奥山大輝）

テレビ新広島制作。５度目の全国放送となる今回は、千葉県の海岸沿いにあるキャンプ場が舞台。レギュラー放送とは趣向を変え、西村が事前に全国各地から集めた食材でゲストにキャンプ飯を振る舞う。小峠のほかは木村昴と永尾柚乃ちゃんが招かれた。

撮影は６月２日昼に始まった。空は灰色。拠点に張ったテントは風にあおられ、はためいている。それもそのはず、季節外れの台風が、翌日にも関東地方に接近しようとしていた。

まだ天気がもつうちに、４人はテントの前に並んで西村による食材探しの旅を収めたＶＴＲを視聴。その合間には食材の試食タイムも設けられ、ゲストたちが食レポを披露した。

富山の白エビを一口食べて、「上品な甘さでとろけます」。柚乃ちゃんが９歳とは思えぬ完璧なコメントを披露する一方、西村の手が少し当たっただけで「俺に触れるんじゃないよ！」と照れ怒る小峠。じゃれ合いにニヤリとしつつ、シャッターを切りまくった。

せっかくの外ロケで、座って画面ばかり見ていたわけではない。一行は眼前に広がる浜辺に繰り出し、潮干狩りにも挑戦した。新鮮な貝類を手に入れ、今回のキャンプ飯の一つである西村お手製の魚介パエリアに加えようというわけだ。

無邪気な笑顔で砂を掘る柚乃ちゃんに、「とがってるのもあるから気をつけてね」と優しい兄貴ぶりを見せる木村。ハマグリを取っても喜び控えめな小峠に、テンション高く絡む西村。貝も映像も「とれ高」十分で浜から引き揚げた。

さて本題の調理シーン。パエリア用に西村が持参したのは、「小峠よりも共演回数が多い」という直径約５０センチの通称「バカ鍋」。随分と重たそうだが、さすが西村の手際はよく、カメラの外でも料理を気にかけていて好感を持った。現場は、いつしか食欲を刺激する香ばしい匂いに包まれた。

夕方、いよいよ雨が強まってきたが、心配ご無用。レギュラー放送２６０回超はだてではなく、スタッフたちの機敏な動きで、あっという間に屋根の下での撮影に移行した。「ＶＴＲ見てるときからずーっとうっすら雨降ってたよ。風もあるし」と不満を漏らす小峠に、「僕らずっと『なんて日だ！』待ちでしたよ」とつっこむ木村。気持ちを代弁してくれてありがたい。

その後はブランド牛や珍しい伝統野菜といった食材を、ゲストも参加しながら楽しく調理。実食シーンまで撮り終えると、周囲はすっかり暗くなっていた。

ロケも終盤に入ったところで、木村と柚乃ちゃんからバイきんぐ結成３０年を祝うサプライズが――。ネタバレは避けるが、肩を組んで目を細めるコンビの姿に「いいもの見たなあ」と感じ入った。ふと見れば、雨も頃合いよく弱まっていた。

◇

実は小峠、「おじさん２人が街を徘徊（はいかい）するだけの映像になる」との理由で西村とのロケ共演を原則ＮＧにしている。今回出演したのは、やはり結成３０年を意識してのことなのか――。

撮影終了後、小峠に聞くと、「仕方なくですよ」と食い気味に返された。結成３０年についても、特段の感慨はないと一蹴（いっしゅう）された。

ただ、真意は不明だ。小峠は乗り気でない雰囲気を出しつつも、この番組だけはレギュラー放送１００回と２００回の節目で出演している。そんな小峠に「男気を感じるんですよね」と西村。今回の見所を聞かれると、「終始照れてる小峠を見てほしいですね」とうれしそうに笑っていた。