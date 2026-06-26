韓国イレブン（提供・共同通信社）

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　韓国が２大会連続決勝トーナメント進出へ、ピンチに陥った。

　前日にＡ組３位で終え、決勝トーナメント進出へ他組の結果待ちとなっている韓国。各組３位の上位８チームに決勝Ｔ切符が転がり込む中、この日、行われたＤ〜Ｆ組の３位がいずれも韓国を上回る事態となった。

　最初に試合があったＥ組はすでに１位通過を決めていたドイツがエクアドルにまさかの敗戦。エクアドルが勝ち点４に伸ばし、３位での通過を決めた。続くＦ組は日本が２点差以上でスウェーデンに勝利すれば、Ｆ組３位のスウェーデンより上位となり、突破の確率が高まったが、引き分けでスウェーデンが勝ち点４に伸ばして、韓国より上位となり突破を決めた。

　最後に試合が行われたＤ組も勝ち点３で並んでいた２位豪州と３位パラグアイが引き分けで勝ち点４に。パラグアイが韓国を上回った。

　すでに１次リーグを終えた６組の中で、５番手となっており、あと６組が試合を残している中で、突破に向けて暗雲が垂れ込めた。

　韓国紙「イルガンスポーツ」は「パラグアイまで引き分け」と題し、「ホン・ミョンボ号崖っぷち　３２強行き危機」とがく然。「スポーツソウル」も「信じていたドイツも日本もホン・ミョンボを助けない」と嘆いた。

　６組終了時点での３位チームの順位は次の通り。（○は通過決定、※は最終戦未消化）

　○１位スウェーデン（Ｆ）　勝ち点４、得失点０、総得点７

　○２位エクアドル（Ｅ）　勝ち点４、得失点０、総得点２

　○３位ボスニア・ヘルツェゴビナ（Ｂ）　勝ち点４、得失点-１、総得点５

　　４位パラグアイ（Ｄ）　勝ち点４、得失点-２、総得点２

　※５位クロアチア（Ｌ）　勝ち点３、得失点-１、総得点３

　　６位韓国（Ａ）　勝ち点３、得失点-１、総得点２

　※７位アルジェリア（Ｊ）　勝ち点３、得失点-２、総得点２

　　８位スコットランド（Ｃ）　勝ち点３、得失点-３、総得点１

　※９位カーボベルデ（Ｈ）　勝ち点２、得失点０、総得点２

　※１０位ベルギー（Ｇ）　勝ち点２、得失点０、総得点１

　※１１位ＤＲコンゴ（Ｋ）　勝ち点１、得失点-１、総得点１

　※１２位セネガル（Ｉ）　勝ち点０、得失点-３、総得点３