『ドラゴンボール』ホイポイカプセルが変型!魂ネイションズの変形技術を組み込んだ新ブランド始動!
大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」を展開するBANDAI SPIRITS コレクターズ事業部は、ケースと変形玩具を組み合わせた新玩具ブランド「CHANGEARTS（チェンジアーツ）」を始動する。
新ブランド「CHANGEARTS」は、印象的なキャラクターやアイテムにTAMASHII NATIONSの変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズだ。集めたくなるケースから取り出してCHANGE! することで、変形の楽しさと驚きがあふれ出すアイテムがラインナップに揃う。
○第1弾は『ドラゴンボール』シリーズより、4アイテムが登場
「CHANGEARTS」第1弾として『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルをモチーフとした4アイテムを発売する
これまでTAMASHII NATIONSが培ってきた変形技術(CHANGE ARTS)を使い、『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルからメカが飛び出す劇中シーンを表現。変形玩具の面白さとコレクション要素を兼ね備えている。
ケースは作品や変形玩具本体に由来するデザインで、作品ファンなら思わずうなってしまう玩具本体とケースの関係も。
また、変形技術(CHANGE ARTS)はｍ変形させやすさと細かなこだわりを両立しており、変形時にしか見えない内部描写など、変形させるたびにこだわりが見つかるだろう。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約90mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全高 約75mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
新ブランド「CHANGEARTS」は、印象的なキャラクターやアイテムにTAMASHII NATIONSの変形技術(CHANGE ARTS)を組み込み送り出す玩具シリーズだ。集めたくなるケースから取り出してCHANGE! することで、変形の楽しさと驚きがあふれ出すアイテムがラインナップに揃う。
「CHANGEARTS」第1弾として『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルをモチーフとした4アイテムを発売する
これまでTAMASHII NATIONSが培ってきた変形技術(CHANGE ARTS)を使い、『ドラゴンボール』シリーズに登場するホイポイカプセルからメカが飛び出す劇中シーンを表現。変形玩具の面白さとコレクション要素を兼ね備えている。
ケースは作品や変形玩具本体に由来するデザインで、作品ファンなら思わずうなってしまう玩具本体とケースの関係も。
また、変形技術(CHANGE ARTS)はｍ変形させやすさと細かなこだわりを両立しており、変形時にしか見えない内部描写など、変形させるたびにこだわりが見つかるだろう。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.9 ブルマのバイク」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約90mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.1 カプセルハウス」(2,200円)は、2026年12月発売予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.433 トランクスのタイムマシン」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全高 約75mm。
○CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機
「CHANGEARTS ホイポイカプセルNo.576 ブルマの飛行機」(2,200円)は、2027年1月予定。商品サイズはカプセル全長 約110mm、本体全長 約80mm。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション