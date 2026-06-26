『愛の不時着』夫婦、沖縄での家族旅行“目撃談”が話題！「息子がAIで合成したみたいに可愛い」

俳優ヒョンビン、ソン・イェジン夫妻が最近、日本・沖縄で旅行を楽しんだ。

そんななか、旅行目撃談が浮上し、注目を集めている。

【写真】ソン・イェジン＆ヒョンビン、沖縄旅行でハグ

あるネットユーザーは6月25日、自身のSNSを通じて、沖縄でソン・イェジン、ヒョンビン家族に偶然会ったエピソードを公開した。

これに先立ち、ソン・イェジンは沖縄で家族と過ごす旅行の様子をSNSで共有していた。

ソン・イェジンが公開した写真には、ヒョンビンと抱き合っているような姿が収められていた。ライオンのステッカーで顔は隠されていたものの、すらりとした体格や、ソン・イェジンが腰に手を回している様子から、相手はヒョンビンだと推測された。特にソン・イェジンは、集合写真でも夫と息子の顔にだけステッカーを貼っており、注目を集めた。

彼らを目撃したというA氏は、「お子さんがAIで合成したみたいに本当に可愛かった。ご両親の姿が見えず、ずっと子どもを見ていた。私が生きてきた中で見た人の中で、最も美しい顔立ちの子どもだった」と語った。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

A氏はソン・イェジンのSNSをフォローしており、偶然宿泊先で出会ったという。A氏は、「後ろ姿を見た瞬間、『イェジン姉さん！』と呼んだ。お二人が振り返ってくれて、私にとっては映画のような瞬間だった」と振り返った。

このエピソードが拡散された後、ネットユーザーたちは「ソン・イェジン、ヒョンビン夫妻に偶然会えるなんて羨ましい」「息子がどんな顔をしているのか本当に気になる」「ソン・イェジンに似て、とても可愛いんだろうな」などの反応を見せた。

なお、ソン・イェジンとヒョンビンは2022年3月に結婚し、同年11月に第1子となる息子を授かった。

（記事提供＝OSEN）

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。