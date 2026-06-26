田中美久、スタイル抜群の水着ショット複数公開「オシャレ感満載で素敵」「可愛くてセクシー」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】元HKT48で女優の田中美久が6月24日、自身のInstagramを更新。複数の水着姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳元HKT「可愛くてセクシー」水着ショット複数公開
田中は「ファッション誌 Ray 大特集企画を担当してます」とつづり、写真を多数投稿。雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）でのオフショットとして、水着姿の写真を披露した。
ピンクの生地に赤い花が大きく描かれたワンピースタイプの水着や、胸元に大きなフリルのある白のワンピースタイプの水着、薄いオレンジでワンショルダーになっているビキニタイプの水着、さくらんぼ柄が可愛らしいビキニタイプの水着姿などを公開し、いずれも美しいスタイルが際立っている。
この投稿には「オシャレ感満載で素敵」「どの水着も可愛い」「いつもと違うメイクもいい」「どれも似合ってる」「可愛くてセクシー」「スタイル最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】24歳元HKT「可愛くてセクシー」水着ショット複数公開
◆田中美久、水着姿披露
田中は「ファッション誌 Ray 大特集企画を担当してます」とつづり、写真を多数投稿。雑誌「Ray」（発行元：株式会社DONUTS／発売元：株式会社主婦の友社）でのオフショットとして、水着姿の写真を披露した。
◆田中美久の投稿に反響
この投稿には「オシャレ感満載で素敵」「どの水着も可愛い」「いつもと違うメイクもいい」「どれも似合ってる」「可愛くてセクシー」「スタイル最高」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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