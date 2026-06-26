【4日間限定】「とり鉄創業祭」焼き鳥6種が半額に　「とりもも串」など人気の串をラインアップ

KOZOホールディングスの子会社であるアスラポートは、6月29日〜7月2日の4日間、「とり鉄創業祭」を全国で実施する。

期間中、「半額セール」として焼き鳥6種を半額で販売する。「とりもも串」(1本)176円は88円、「特製つくね串」242円は121円といった特別価格での提供となる(いずれも税込価格)。

2000年6月に初出店した「とり鉄」は、串焼きをメインに鳥創作料理などを提供している居酒屋。「とり鉄創業祭」は、ここ数年6月ごろに実施している企画で、創業25周年を迎えた2025年には2回に分けて実施した。今年は4日間限定で開催する。

特別価格での販売は「とり鉄」での店内飲食のみで、テイクアウトは対象外。また、一部の地域や店舗では未実施の場合や、金額が異なる場合があるとしている。

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〈実施概要〉

定番の「とりもも串」やジューシーな「特製つくね串」のほか、特製だしを使った「白どんぐり串」、「皮串」、「砂肝串」、「オクラ串」の計6種を、期間中に半額で販売する。以下の販売価格はいずれも税込で表記。

開催期間: 2026年6月29日(月)〜7月2日(木)の4日間

対象商品と販売価格:

･「とりもも串」通常176円 → 88円

･「特製つくね串」通常242円 → 121円

･「皮串」通常176円 → 88円

･「砂肝串」通常176円 → 88円

･「オクラ串」通常198円 → 99円

･「白どんぐり串」通常220円 → 110円

※特別価格の対象は店内飲食のみ(テイクアウト不可)。

※一部地域･店舗により未実施の場合や金額が異なる場合がある。

※写真はイメージで、実物と異なる場合がある。

〈「とり鉄」について〉

KOZOホールディングスの子会社であるアスラポートが運営する焼き鳥ダイニング。2000年6月に東京･目黒区で初出店し、宮城県から鹿児島県まで30店舗以上を展開。串焼きを中心に鉄板焼きや唐揚げなどの鳥創作料理、酒肴を提供する。

素材にこだわり、独自のオリジナル鶏「奥州美鶏」や希少な「烏骨鶏」などを使用。調味料には、100年以上の歴史を持つ天然醸造の「マルキン醤油」と本格みりん･ザラメをブレンドした串焼き専用のたれや、鉄分･ミネラルを含む天然塩、天然醸造製法を受け継ぐ盛田の「豆みそ」などを用いている。