Snow Man向井康二、グループのメイク事情明かす「貴重な裏話」「初めて知った」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/06/26】Snow Manの向井康二が24日、濱田崇裕（※「濱」は正式には異体字）とのYouTubeチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」に出演。Snow Manのメイク事情を明かした。
【写真】スノメンバー、モード系メイクで雰囲気ガラリ
この日、Snow Manのメイク事情についての話題になると向井は「俺は（メイクの順番）どこでもいいって言っているし、メイク順によってスケジュールを変える」と告白。また「（Snow Manのメイクの人数は）4人くらい。担当の人（メイク）は決まっている。その人が休んでいたら変わるけど。だいたいこの人がこの人のメイクをするっていうのがある。たまに変える時もある。気分転換に」と明かしていた。
そして、メイク時間については「1人45分から1時間ぐらい」と言及。しかし、時間がシビアなこともあり「『髭剃りは前室でやってきてね』とか。『電気バリブラシも前室で』とか（言われる）」と語っていた。
この動画を受け、ファンからは「貴重な裏話聞けて嬉しい」「初めて知った」「教えてくれてありがとう！」「メイク事情気になってたからありがたい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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◆向井康二、Snow Manのメイク事情明かす
この日、Snow Manのメイク事情についての話題になると向井は「俺は（メイクの順番）どこでもいいって言っているし、メイク順によってスケジュールを変える」と告白。また「（Snow Manのメイクの人数は）4人くらい。担当の人（メイク）は決まっている。その人が休んでいたら変わるけど。だいたいこの人がこの人のメイクをするっていうのがある。たまに変える時もある。気分転換に」と明かしていた。
◆向井康二、Snow Manのメイクにかかる時間をぶっちゃけ
そして、メイク時間については「1人45分から1時間ぐらい」と言及。しかし、時間がシビアなこともあり「『髭剃りは前室でやってきてね』とか。『電気バリブラシも前室で』とか（言われる）」と語っていた。
この動画を受け、ファンからは「貴重な裏話聞けて嬉しい」「初めて知った」「教えてくれてありがとう！」「メイク事情気になってたからありがたい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
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