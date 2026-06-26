2児の母・森咲智美、子どもたちとプール満喫 水着ショットに反響「スタイル抜群」「綺麗で素敵なお母さん」
【モデルプレス＝2026/06/26】タレントの森咲智美が6月23日、自身のInstagramを更新。水着姿で子どもとプールを楽しむ様子を公開した。
【写真】33歳2児のママタレ「綺麗で素敵なお母さん」子どもたちとの水着ショット
森咲は「世界のスパワールドへ」と家族で大阪のスパワールドを訪れたことを報告。ホルターネックの黒い水着姿で子どもと一緒にプールに入ったりベンチに座ったりしているショットを公開した。
また森咲は「小さい子が遊べる浅いプールもあるし、息子はぷかぷか浮くのが大好きなのでたっぷり遊んできました 娘も楽しそうで前半はしゃぎすぎて（気持ち良すぎて流れるプールでいつも寝ちゃう）家族みんなで満喫」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「綺麗で素敵なお母さん」「スタイル抜群」「水着姿美しい」「アイスまみれの子どもさん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】33歳2児のママタレ「綺麗で素敵なお母さん」子どもたちとの水着ショット
◆森咲智美、ビキニ姿で子どもたちとプール
森咲は「世界のスパワールドへ」と家族で大阪のスパワールドを訪れたことを報告。ホルターネックの黒い水着姿で子どもと一緒にプールに入ったりベンチに座ったりしているショットを公開した。
◆森咲智美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「楽しそう」「綺麗で素敵なお母さん」「スタイル抜群」「水着姿美しい」「アイスまみれの子どもさん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子男児を妊娠していることを発表。2025年8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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