「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表１−１スウェーデン代表」（２５日、ダラス）

元日本代表の本田圭佑が中継するＮＨＫで解説を務め、この日も“本田節”がさく裂した。以下の通り。

「でしょうね！」（別会場で行われているオランダ−チュニジアで、オランダが前半３分に先制）

「肉離った？すんごい大股になった瞬間にもも裏いったか、着地したときに膝をいったか。ほら、もも裏っすよ」（前半３３分、スウェーデンのヒエンが負傷退場）

「なんでやねん！いや、いや、いや、いや。田中さんもないって言ってるよ。ショルダーとショルダー！」（前半１７分、田中碧のプレスがファウル）

「オランダとチュニジア、今何対何ですか？これはもう（決勝Ｔの対戦は）ブラジルっすね」（オランダが２点目）

「前半は（スコア）このままでいいよって顔してます」（０−０の前半４３分）

「５分長いて！前半やで！まだ」（前半の延長タイム５分）

「きれい。俺にも配ってくれよ」（ハーフタイム。場内の観客が持つ光るアイテムを見て）

「戦い方がうざいっすよね。うまいな〜っていうのはないですよ正直。でも経験なんでしょうね。うざい。何げないシーンからいきなりピンチになる。うまいシーンなかったのに何でピンチなってんの？みたいな」（後半２分。スウェーデンに）

「ソックスめっちゃ破けてません？まじで？うそやん。ファッションじゃなくて？でもあそこバーンってけられたらやばいやん」（後半４分の田中碧のシュート後、ふくらはぎの圧を軽減するために破かれたソックスに言及）

「遅っそいねんて。いつも」（後半６分、オフサイドディレイ）

「携帯横に置いてるんですけど、外国の知り合いからめっちゃ『おめでとう』ってくる。外国人もめっちゃ日本を応援してます」（後半１１分、前田大然の先制後）

「なんもやってなかったんですけどね。こいつ。それだけでやられるのがサッカー」（同点弾を決められたスウェーデンのエランガに）

「この円陣が良いよね。しっかり話せ」（失点後すぐの日本の円陣に）

「まじで！佑都より俺の方が緊張しているかもしれないです」（長友が後半３０分に出場）

「ブラジル、もうやるしかないですね。嫌とか言ってられないんで、決まった以上。僕としてはエグいです。でもエグい試合をなんとかものにしないといけない、次こそジャイアントキリング。日本の真骨頂見られるかですね」（日本のＦ組２位と、次戦対戦相手がブラジルに決まり）

「イメージトレーニングを今晩から始めてもらって。生半可じゃないですよ、次は」（決勝トーナメント１回戦、ブラジル戦へ向けて）

「ちなみに次、時間は何時でしたっけ？１２時？！なるほど。１２時て。早っ。高校生じゃないんやから」（ブラジル戦のキックオフ時間が現地正午と聞き）