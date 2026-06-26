10cmで大満足のサイズ感！ 2026年6月発売「サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2」全4種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、夢屋の「サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・スモーキーカラー
・すやすや（スモーキーカラー）
・にこにこ（スモーキーカラー）
・モノトーンカラー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2」が見逃せない！
夢屋から2026年6月に発売される「サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2」（税込500円）。全4種のラインアップとなっています。
約10cmの存在感と多彩なカラーバリエーションファン待望のウサハナぬいぐるみキーホルダーに、注目の第2弾が新登場です。今回のアイテムは、ガチャガチャの枠を超えた約10cmという大満足のサイズ感が最大の魅力となっています。表情豊かな「すやすや」や「にこにこ」といった愛らしい姿に加え、シックでおしゃれなスモーキーカラーやモノトーンカラーが揃う贅沢な仕様です。カバンやポーチに取り付ければ、いつでも一緒にお出かけを楽しめるファン必携のコレクションとなっています。
詳細情報▼商品名
サンリオ ウサハナ ぬいぐるみキーホルダー2
▼メーカー
夢屋
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込500円
▼ラインアップ
全4種
・スモーキーカラー
・すやすや（スモーキーカラー）
・にこにこ（スモーキーカラー）
・モノトーンカラー※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)