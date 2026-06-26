「これほんと美味」スタバ、白桃×アールグレイの新作タルト登場！ 「キルフェボンみを感じる」「やばい」
スターバックス コーヒー公式X（旧Twitter）は6月25日に投稿を更新。白桃とアールグレイを組み合わせた新作タルトを発表しました。
【写真】スターバックスの新作タルト
みずみずしい白桃をたっぷりとのせたタルトで、断面からはアールグレイムースの層がのぞいています。フォークで切り分けたカットも添えられ、見た目にも華やかな仕上がりです。
コメントでは「桃もアールグレイも大好きだからぜってえ食う」「白桃もアールグレイも好きなんだから、またスタバ行きたくなったやん」「キルフェボンみを感じる」「絶対食べます！！」「これは楽しみ」「毎年形が変わって出てくるこれほんと美味」「食べるしかなくてやばい」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】スターバックスの新作タルト
「白桃andアールグレイタルト」が登場同アカウントは「大きくカットしたみずみずしい白桃と、香り高いアールグレイムースを組み合わせた #白桃andアールグレイタルト が登場 ご自身をいたわる贅沢時間のおともに、ぴったりの一品です」とつづり、写真を2枚載せています。
コメントでは「桃もアールグレイも大好きだからぜってえ食う」「白桃もアールグレイも好きなんだから、またスタバ行きたくなったやん」「キルフェボンみを感じる」「絶対食べます！！」「これは楽しみ」「毎年形が変わって出てくるこれほんと美味」「食べるしかなくてやばい」などの声が寄せられました。
「今日、あなたが味わいたい桃は？」普段の投稿では商品について紹介している同アカウント。24日には「今日、あなたが味わいたい桃は？」と題し、同日登場した“3つの桃ビバレッジ”を告知していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)