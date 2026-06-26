【Ｗ杯】日本代表、次戦はブラジルと激突！ オランダの相手はモロッコ。開催国アメリカはボスニアと対戦
北中米ワールドカップで、現地６月25日にグループステージのＤ組、Ｅ組、Ｆ組の最終節が開催され、３グループの最終順位が確定した。結果は以下のとおり。★＝決勝トーナメント進出
▼Ｄ組
１位：アメリカ★
２位：オーストラリア★
３位：パラグアイ
４位：トルコ
▼Ｅ組
１位：ドイツ★
２位：コートジボワール★
３位：エクアドル★
４位：キュラソー
▼Ｆ組
１位：オランダ★
２位：日本★
３位：スウェーデン★
４位：チュニジア
ラウンド・オブ32で、Ｆ組２位の日本はＣ組１位のブラジルと対戦。Ｆ組１位のオランダは、Ｃ組２位のモロッコと相まみえる。また、Ｄ組１位の開催国アメリカの相手は、Ｂ組３位のボスニア・ヘルツェゴビナに決まった。
なお、25日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｄ組
トルコ ３−２ アメリカ
パラグアイ ０−０ オーストラリア
▼Ｅ組
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー
▼Ｆ組
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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▼Ｄ組
１位：アメリカ★
２位：オーストラリア★
３位：パラグアイ
４位：トルコ
▼Ｅ組
１位：ドイツ★
２位：コートジボワール★
３位：エクアドル★
４位：キュラソー
▼Ｆ組
１位：オランダ★
２位：日本★
３位：スウェーデン★
４位：チュニジア
ラウンド・オブ32で、Ｆ組２位の日本はＣ組１位のブラジルと対戦。Ｆ組１位のオランダは、Ｃ組２位のモロッコと相まみえる。また、Ｄ組１位の開催国アメリカの相手は、Ｂ組３位のボスニア・ヘルツェゴビナに決まった。
なお、25日に開催された６試合の結果は以下のとおり。
▼Ｄ組
トルコ ３−２ アメリカ
パラグアイ ０−０ オーストラリア
▼Ｅ組
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー
▼Ｆ組
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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