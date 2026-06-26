北中米Ｗ杯の決勝トーナメント表（６月26日時点）。（C）SOCCER DIGEST

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　北中米ワールドカップで、現地６月25日にグループステージのＤ組、Ｅ組、Ｆ組の最終節が開催され、３グループの最終順位が確定した。結果は以下のとおり。★＝決勝トーナメント進出

▼Ｄ組
１位：アメリカ★
２位：オーストラリア★
３位：パラグアイ
４位：トルコ

▼Ｅ組
１位：ドイツ★
２位：コートジボワール★
３位：エクアドル★
４位：キュラソー

▼Ｆ組
１位：オランダ★
２位：日本★
３位：スウェーデン★
４位：チュニジア
 
　ラウンド・オブ32で、Ｆ組２位の日本はＣ組１位のブラジルと対戦。Ｆ組１位のオランダは、Ｃ組２位のモロッコと相まみえる。また、Ｄ組１位の開催国アメリカの相手は、Ｂ組３位のボスニア・ヘルツェゴビナに決まった。

　なお、25日に開催された６試合の結果は以下のとおり。

▼Ｄ組
トルコ ３−２ アメリカ
パラグアイ ０−０ オーストラリア

▼Ｅ組
エクアドル ２−１ ドイツ
コートジボワール ２−０ キュラソー

▼Ｆ組
日本 １−１ スウェーデン
オランダ ３−１ チュニジア

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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