当初は３位での決勝Ｔ進出が楽観視されていた韓国。だが３位ランキングではじわりと順位を落として…。(C)Getty Images

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　現地６月25日、北中米ワールドカップの３つのグループでそれぞれ最終戦が行なわれ、続々と決勝トーナメント進出チームが決定。グループＦの日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝点を５に伸ばして２位の座を確保。３位のスウェーデンもラウンド32に駒を進めた。

　今大会から出場枠が32から48に拡大され、32チームが決勝トーナメントに進出できるようになった。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームもエントリーできるレギュレーションだ。現地24日に南アフリカに敗れ、グループＡ３位でグループステージを終えた韓国はまさに戦々恐々。いわゆる“３位ランキング”でじわじわと順位を落としているのだ。

　いずれもグループ３位のボスニア・ヘルツェゴビナ、スウェーデン、エクアドルがベスト32へ進み、パラグアイもオーストラリアと引き分けて勝点４とするなかで、韓国は３位ランキングで４位から６位に転落。まだ最終戦を消化していないグループが６つもあるだけに、かなり後がない状況となってきた。

　韓国メディア『ノーカットニュース』は「日本はスウェーデンと引き分け、オーストラリアもパラグアイを打ち破ってくれなかった。いずれも役立たずで、韓国の味方はどこにもいない」とがっくり。『スポーツ東亜』も「韓国の願い通りの結果に終わったゲームはひとつもなかった。すべて期待外れだ。３位ランキングでどんどん追い抜かれており、敗色が濃厚になってきた」と嘆き節が止まらない。
 
　グループＡ〜Ｆの６つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。上位８チームが決勝トーナメントに進出できる。まだベルギーやクロアチア、セネガルといった実力国が最終戦を消化していない。

１位　スウェーデン☆　勝点４　得失点差±０　総得点７
２位　エクアドル☆　勝点４　得失点差±０　総得点２
３位　ボスニア・ヘルツェゴビナ☆　勝点４　得失点差−１　総得点５
４位　パラグアイ　勝点４　得失点差−２　総得点２
５位　クロアチア△　勝点３　得失点差−１　総得点３
６位　韓国　勝点３　得失点差−１　総得点２
７位　アルジェリア△　勝点３　得失点差−２　総得点２
８位　スコットランド　勝点３　得失点差−３　総得点１
９位　カーボベルデ△　勝点２　得失点差±０　総得点２
10位　ベルギー△　勝点２　得失点差±０　総得点１
11位　DRコンゴ　勝点１　得失点差−１　総得点１
12位　セネガル△　勝点０　得失点差−３　総得点３
編集部・注　☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化

構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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