「日本も豪州も役立たずだ！」ベスト32進出に暗雲が…韓国メディアは“３位ランキング”に戦々恐々「味方はどこにもいない」「どんどん追い抜かれていく」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップの３つのグループでそれぞれ最終戦が行なわれ、続々と決勝トーナメント進出チームが決定。グループＦの日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝点を５に伸ばして２位の座を確保。３位のスウェーデンもラウンド32に駒を進めた。
今大会から出場枠が32から48に拡大され、32チームが決勝トーナメントに進出できるようになった。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームもエントリーできるレギュレーションだ。現地24日に南アフリカに敗れ、グループＡ３位でグループステージを終えた韓国はまさに戦々恐々。いわゆる“３位ランキング”でじわじわと順位を落としているのだ。
いずれもグループ３位のボスニア・ヘルツェゴビナ、スウェーデン、エクアドルがベスト32へ進み、パラグアイもオーストラリアと引き分けて勝点４とするなかで、韓国は３位ランキングで４位から６位に転落。まだ最終戦を消化していないグループが６つもあるだけに、かなり後がない状況となってきた。
韓国メディア『ノーカットニュース』は「日本はスウェーデンと引き分け、オーストラリアもパラグアイを打ち破ってくれなかった。いずれも役立たずで、韓国の味方はどこにもいない」とがっくり。『スポーツ東亜』も「韓国の願い通りの結果に終わったゲームはひとつもなかった。すべて期待外れだ。３位ランキングでどんどん追い抜かれており、敗色が濃厚になってきた」と嘆き節が止まらない。
グループＡ〜Ｆの６つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。上位８チームが決勝トーナメントに進出できる。まだベルギーやクロアチア、セネガルといった実力国が最終戦を消化していない。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
６位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
７位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
８位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
９位 カーボベルデ△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点２
10位 ベルギー△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点１
11位 DRコンゴ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
12位 セネガル△ 勝点０ 得失点差−３ 総得点３
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今大会から出場枠が32から48に拡大され、32チームが決勝トーナメントに進出できるようになった。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームもエントリーできるレギュレーションだ。現地24日に南アフリカに敗れ、グループＡ３位でグループステージを終えた韓国はまさに戦々恐々。いわゆる“３位ランキング”でじわじわと順位を落としているのだ。
韓国メディア『ノーカットニュース』は「日本はスウェーデンと引き分け、オーストラリアもパラグアイを打ち破ってくれなかった。いずれも役立たずで、韓国の味方はどこにもいない」とがっくり。『スポーツ東亜』も「韓国の願い通りの結果に終わったゲームはひとつもなかった。すべて期待外れだ。３位ランキングでどんどん追い抜かれており、敗色が濃厚になってきた」と嘆き節が止まらない。
グループＡ〜Ｆの６つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。上位８チームが決勝トーナメントに進出できる。まだベルギーやクロアチア、セネガルといった実力国が最終戦を消化していない。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
６位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
７位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
８位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
９位 カーボベルデ△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点２
10位 ベルギー△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点１
11位 DRコンゴ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
12位 セネガル△ 勝点０ 得失点差−３ 総得点３
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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