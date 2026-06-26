「モロッコは大笑いしている」「勝つ見込みはゼロだ」オランダはGS首位通過も…次の対戦相手に母国ファンからは不安の声！「このままでは完敗する」【W杯】
オランダ代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）最終節で、チュニジア代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦。３−１で勝利した。
開始３分に相手のオウンゴールで先制すると、その４分後にはブライアン・ブロビーのゴールでリードを広げる。54分には失点したものの、62分にヤン・ポール・ファン・ヘッケがチーム３点目を奪って突き放した。
GS２勝１分としたオランダはグループFを首位通過。決勝トーナメント１回戦ではモロッコと激突する。
そんななか、母国のファンは前回大会ベスト４の強豪との対戦に不安を抱いているようだ。オランダメディア『soccernews』は、「我が国ではモロッコに対する恐怖心が見て取れる」とし、チュニジア戦後のオランダ国内での声を紹介した。
「モロッコ相手にこんなプレーをしたら、本当にひどい結果になる」
「守備面では極めて脆弱だ。ファン・ダイクに責任がある」
「このままではモロッコに完敗するだろう」
「守備が改善されなければ、モロッコのカウンターに打ち負かされるだろう」
「モロッコは簡単にこのチームを圧倒するだろう」
「このチームはモロッコに勝つ見込みはゼロだ」
「愚かなミスを繰り返す限り、モロッコ相手に勝ち目はない」
「モロッコは大笑いしている」
ベスト16を懸けたモロッコとの一戦は、日本時間で30日の10時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
開始３分に相手のオウンゴールで先制すると、その４分後にはブライアン・ブロビーのゴールでリードを広げる。54分には失点したものの、62分にヤン・ポール・ファン・ヘッケがチーム３点目を奪って突き放した。
GS２勝１分としたオランダはグループFを首位通過。決勝トーナメント１回戦ではモロッコと激突する。
そんななか、母国のファンは前回大会ベスト４の強豪との対戦に不安を抱いているようだ。オランダメディア『soccernews』は、「我が国ではモロッコに対する恐怖心が見て取れる」とし、チュニジア戦後のオランダ国内での声を紹介した。
「守備面では極めて脆弱だ。ファン・ダイクに責任がある」
「このままではモロッコに完敗するだろう」
「守備が改善されなければ、モロッコのカウンターに打ち負かされるだろう」
「モロッコは簡単にこのチームを圧倒するだろう」
「このチームはモロッコに勝つ見込みはゼロだ」
「愚かなミスを繰り返す限り、モロッコ相手に勝ち目はない」
「モロッコは大笑いしている」
ベスト16を懸けたモロッコとの一戦は、日本時間で30日の10時キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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