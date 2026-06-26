今年、70歳の古希を迎えた上方の落語家4人が「古希使う会」（7月26日、天満天神繁昌亭）を開催。出演する桂千朝（70）、桂文之助（70）、笑福亭竹林（70）が26日、大阪市内で会見した。露の都（70）は台風による大雨の影響で欠席した。

1956年生まれのベテラン噺家4人。1940年代後半の“団塊の世代”の次の世代で「ノンビリしてた」と文之助が語った。上方落語界がピークを迎えていた直後で、同じ56年生まれでは桂喜丸さん（04年に47歳で死去）、笑福亭笑瓶さん（23年に66歳で死去）、桂米八さん（15年に58歳で死去）らがおり「早くに亡くなった方が多い」と竹林。同期の74年入門では桂吉朝さん（05年に50歳で死去）もいる。

その世代で現在も第一線で活躍する元気な4人。一堂に会して高座に上がるのは初めてのこと。発案、企画した竹林は「5年ぐらい前から同期で同級生の笑𦹀君と話してた。彼への思い入れもある。亡くなった連中の分も含めて頑張りたい」とPR。文之助は「それぞれカラーが違うし面白い番組になると思います。こっちから見たら楽しい。お客さんも楽しんでくれるでしょうか」と笑った。

ただ、70の大台を迎えても「気持ちは変わらない」と千朝。文之助は「高校を卒業して他の仕事を知らない。入門した18歳の頃のままの気持ち」と誰も若々しさは失ってない。「年をとって、若い頃よりも自分はおもしろくなったと思います」と竹林は熟練のワザを訴えた。

桂米朝、笑福亭松鶴、桂枝雀、露の五郎兵衛（いずれも故人、敬称略）と上方落語界を引っ張ってきたレジェンドから“口移し”で直接学び、舞台袖から必死に芸を見て精進してきたベテラン勢。高座当日はオープニングのトークで出番順を決める。「トップをやりたい」と竹林。「トリはやりたくない」と文之助。味のある4人。誰が大トリを務めても貴重な寄席になることは間違いない。

◇桂千朝（かつら・せんちょう）本名＝武田睦宏。1956年（昭和31年）2月22日、大阪市東淀川区生まれ。74年1月、三代目桂米朝に入門。趣味は読書。特技は剣道（2段）。

◇露の都（つゆの・みやこ）本名＝小山眞理子。1956年（昭和31年）1月21日、大阪府堺市出身。74年3月、二代目露の五郎兵衛に入門。趣味は占い。

◇桂文之助（かつら・ぶんのすけ）本名＝片岡尚人。1956年（昭和31年）5月28日、兵庫県神戸市出身。75年3月、桂枝雀に入門。趣味はコメディ映画、演劇鑑賞。気象予報士の資格を持つ。

◇笑福亭竹林（しょうふくてい・ちくりん）本名＝仲村敬。1956年（昭和31年）4月13日、奈良県北上山村出身。桃山学院卒業後、80年4月、六代目・笑福亭松鶴に入門。趣味は散歩。スキーのインストラクターの資格あり。