【W杯2026】長友佑都、盟友・吉田麻也と“熱すぎる”抱擁 激戦直後に公開した写真にファン熱狂「泣けた！」「この瞬間を待っていました」
「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」の日本対スウェーデン戦が日本時間26日に行われ、1-1の同点で迎えた後半、長友佑都（39）が途中出場。日本人初となる5大会連続出場の快挙を成し遂げた。試合後にはSNSを更新し、貴重写真とともに、現在の心境をつづった。
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続き、1-1で引き分けた。この結果、日本はグループ2位となり、3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めた。
【写真】泣けるわ！！盟友・吉田麻也と熱い抱擁を交わす瞬間など貴重ショットを公開した長友佑都
同点で迎えた後半30分、中村敬斗に代わって、今大会初出場を飾った長友は「4年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない」と大会に懸けた思いをつづった。続けて「そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」とブラジル戦に向けて意気込んだ。
投稿には自身がピッチに足を踏み入れる瞬間を捉えた写真や激闘を終えたばかりの選手たちと肩を組んだ集合ショット、吉田麻也と抱擁を交わす瞬間などを公開した。貴重な写真の数々にSNS上では「マンマミーア！」「この瞬間を待っていました」「泣けた！」との反響が寄せられている。
両チームにとってグループリーグ最終戦となった試合では、序盤から一進一退の攻防が続き、1-1で引き分けた。この結果、日本はグループ2位となり、3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めた。
同点で迎えた後半30分、中村敬斗に代わって、今大会初出場を飾った長友は「4年間このピッチに立つために戦ってきた。一歩踏み入れたこの瞬間を生涯忘れることはない」と大会に懸けた思いをつづった。続けて「そして最高の仲間と黄金の歴史を刻む。本当の勝負はここから。感謝と誇りを胸に」とブラジル戦に向けて意気込んだ。
投稿には自身がピッチに足を踏み入れる瞬間を捉えた写真や激闘を終えたばかりの選手たちと肩を組んだ集合ショット、吉田麻也と抱擁を交わす瞬間などを公開した。貴重な写真の数々にSNS上では「マンマミーア！」「この瞬間を待っていました」「泣けた！」との反響が寄せられている。