星野リゾートは２５日、重要文化財「旧奈良監獄」（奈良市）を活用した高級ホテル「星のや奈良監獄」を開業した。

全４８室の客室はそれぞれ、当時の受刑者の独居房などを連結させたスイートルームで、寝室やリビングなどを備えている。ホテルに先駆けて４月にオープンした「奈良監獄ミュージアム」と共に、観光で得た収益を文化財の保護に充てる。（小松夕夏）

旧奈良監獄は明治政府が整備した五大監獄の一つで、１９０８年に完成。唯一、全棟が現存し、２０１７年まで少年刑務所として使われた。閉鎖後は、法務省が建物を所有しながら、運営を星野リゾートに委託。企画から約７年かけ、観光資源として再生させた。

赤レンガ造りで、５棟の収容棟が放射状に配置され、うち４棟が客室棟として改修された。客室は受刑者を収容していた独居房などを９〜１１室つなげた３タイプ（約５０〜７０平方メートル）がある。壁のレンガや窓の格子など、当時の作りを残しつつ、耐震工事を施した。

このほか、講堂は紅茶や洋菓子を楽しめる「メインラウンジ」に、刑が決まる前の人を収容する拘置監は半個室の「ダイニング」に生まれ変わった。ダイニングでは、歴史をテーマにした創作フレンチのディナーコース（税込み２万２０００円）などが提供される。

宿泊すると、敷地内にある「奈良監獄ミュージアム」を無料で見学可能。一部のエリアはミュージアム開館前後に、宿泊者限定で開放され、時間ごとに異なる景色の違いも楽しめる。

２３日には報道陣向けに内覧会が行われ、掛川暢矢（まさや）・総支配人は「文化財を守るだけでなく、生かしながら、積み重ねた歴史と価値を未来につないでいきたい」と述べた。

それぞれ２人まで宿泊でき、税・サービス料込みで１泊１４万７０００円（食事別）から。

「自由」考えるツアー…来月４日から

奈良監獄ミュージアムは７月４日から、学芸員による「監獄と自由を巡るツアー」を始める。

約１時間、建物の内外を巡りながら、建築の特徴や、当時の生活などを学芸員の視点で紹介する。収監者が１日十数時間を過ごした独居房の体験をしたり、外の世界との出入り口だった通常非公開の表門２階に上がったりできる。

行動が制限された監獄から「自由」を考えられる内容で、笠井敏光学芸員は「家に帰って食事をして、布団で寝るという、当たり前の生活の素晴らしさを感じてほしい」と話している。

土日限定で午後１時半から開催し、定員は１０人。３日前までに要予約。大人２０００円、高大生１０００円、小中学生５００円で、入館券が別途必要となる。