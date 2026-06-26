フジテレビの恋愛バラエティー「あいのり」のメンバーだった、ブロガーでタレントの桃（41）が24日、自身のブログを更新。先天性眼瞼下垂症の手術を受けた4歳の次男“じろくん”の経過を報告した。

桃は「先天性眼瞼下垂症の術後1年半の経過観察！」と題したブログで、1年半ぶりに手術を受けた長野の病院を再訪したことを報告。「じーは生まれた時から左目だけ開かなくて…」と過去のブログを引用しながら、読者から「眼瞼下垂症じゃない？」「長野県に名医がいる」と教わったこと、2年半前に手術を決断、その1年後に手術を行ったことを改めて明かした。

経過については「結論…次は、2年〜3年後で大丈夫だよ！！！！と言われました 経過は順調とのことです…！よかった」と報告。

「普段の目は、術後でも左右非対称ではあるけど…頭蓋骨の形も左右で全然違うから、その理由もあるみたい？ちなみに傷口はこんな感じ！！」と、最近の次男の写真を挙げながら説明。「脚の筋肉を、眉毛の上に移植したんだよ！！足の傷跡も、こんな感じでうっすら残ってるよ！！」と過去のブログを引用しながら説明。

「というわけで、今のところ視力にも問題ないし、経過も順調だし、毎度思ってるけど、あの時手術を決意してよかったなぁ…！と今回も、改めて思いました！！！！」とした。