アストロズの今井達也投手が２５日（日本時間２６日）、敵地でのタイガース戦に先発し、６回２安打無失点、渡米後２度目の２ケタ三振となる１０奪三振の快投で５勝目（３敗）を挙げた。２回には痛烈な投ゴロを鮮やかな背面キャッチで仕留める一幕もあった。

この日、オールスター戦のファン投票結果（１次）が発表され、ア・リーグ三塁手部門で逆転トップに立ち決戦投票へ進んだブルージェイズの岡本和真内野手は、レンジャーズ戦に「４番・三塁」で先発。５回にチーム２本目の安打となる左前打で反撃の口火を切ると、９回にはバックスクリーンへ１８号２ランを放ちマルチ安打をマークしたが、チームは５―６で敗れ３連敗となった。

レッドソックスの吉田正尚外野手はヤンキース戦に「１番・ＤＨ」で３試合ぶりに先発。チャーター機故障により朝６時にボストンへ到着するという強行軍の中、０―２の５回先頭で四球を選び、一挙４得点の逆転劇の突破口を開いた。しかし８回に相手が左腕に代わると代打を送られ交代。３打数無安打１四球１得点で打率は２割３分７厘となったが、チームは６―３で宿敵対決に白星発進した。

カブスの鈴木誠也外野手は、前日のメッツとのダブルヘッダーで６三振を含む１０打数無安打と精彩を欠いていたが、この日の同カードでは９試合ぶりのベンチスタート。最後まで出番はなかった。チームは延長１０回の末に４―３で競り勝ち、メッツ４連戦をスイープ（４連勝）してナ・リーグ中地区２位に浮上した。

なお、オールスターファン投票で全体１位となりナ・リーグＤＨでのスタメン出場が決まった大谷翔平投手らが所属するドジャースは、この日試合がなかった。

フィリーズは敵地でのナショナルズ戦で、５回までに０―５とリードされながらも、９回にハーパーの左中間への勝ち越し１８号２ランなどが飛び出し１０―５で勝利。怒涛の３試合連続逆転勝ちで３連勝を飾り、首位ブレーブスとのゲーム差を４に縮めた。