お笑いコンビ「空気階段」が２６日、東京芸術劇場で３０日から開催する第９回単独公演「●●●（まるまるまる）」に向けた取材会に出席。体重を大きく減らした鈴木もぐらが、自身のダイエットについて語った。

全国８都市２７公演を巡る過去最大規模の全国ツアー。超減量した鈴木と、ＡＧＡ治療で毛量が増加した水川かたまりが見せるオール新作コントとなっている。

開幕にあたっての心境を聞かれると「体重が減りまして、（３か月で）３８キロ減ったんですね。正直、人間の減り方というよりかは競走馬の減り方に近くて、サラブレッドの景色を見ているような感覚で稽古ができていると思います」と納得の表情。減量がもたらす行動の変化に驚いているそうで、「何も考えずに階段を使ったことがありました。階段を使ってる人はカッコつけてるというか自意識過剰なんだなって思ってたんですけど、無意識に階段を上っていた」と明かした。

減量するきっかけについては「評判のいいマッサージ師さんを紹介していただいて、お店入って僕を見た瞬間に『お前太りすぎだ！こんな太ってるやつ（施術）できねえよ！うちじゃできないから帰れ！』って言われて…」と告白。「絶対痩せて肩もませて、『あの時帰らされた俺です』って言ってやろうと思って」とダイエットを決心したという。江戸時代の食べ物しか食べない「江戸時代（ダイ）エット」を実践し「全然きつくなかった」と振り返った。

単独ライブは９月６日まで開催。千秋楽は生配信も行われる。